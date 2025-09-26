全運會／帆船賽落幕 地主澎湖奪3金表現不俗

快訊

中央社／ 澎湖縣26日電

2025年全國運動會帆船賽今天落幕，台南市共囊括7金7銀4銅表現最佳，宜蘭縣則以3金3銀6銅居次，地主澎湖縣共拿下3金3銀2銅，表現也同樣不俗。

全運會帆船賽自9月21日至26日於澎湖馬公觀音亭海域和白坑風箏浪板訓練基地舉行，共有來自全台10縣市的122位選手參賽，其中包括男子68人、女子54人。

全運會帆船賽今天圓滿結束，由中華民國帆船協會理事長陳雙全等人頒獎表揚各縣市優勝選手，台南市囊括7金7銀4銅表現最佳，宜蘭縣3金3銀6銅居次，地主澎湖縣則奪得3金3銀2銅，包括前奧運國手張浩、風浪板名將許智凱以及好手侯佳玲3人都成功摘金。

