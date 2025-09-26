快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄羽賽／世大運奪金後再搭擋 吳軒毅／楊筑芸挺進混雙4強 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世大運金牌吳軒毅／楊筑云挺進高雄大師賽混雙4強。圖／中華羽協提供
世大運金牌吳軒毅／楊筑云挺進高雄大師賽混雙4強。圖／中華羽協提供

吳軒毅／楊筑芸今年7月在世大運拿下羽球混雙金牌後，回到台灣仍將重心各自放在男、女雙打，直到這次高雄大師賽才再次搭檔，今天以21：14、21：12，直落二淘汰泰國蘇帕．宗國／翁妮釵．炯莎榻彭潘，3年來首次晉級4強。

台灣羽球主流是男、女單打與雙打，混雙多半是兼項，吳軒毅／楊筑芸搭檔已3年，但只有兩人在同一比賽都報名男、女雙打時，才會「順便」打混雙。平常一起練習的時間並不多，只能透過比賽磨合，25日16強對上香港陳延澤／吳芷柔，吳／楊首局以9：21落敗，隨後才以21：12、21：6逆轉晉級。

8強戰對上泰國組合，吳軒毅／楊筑芸很快就主導戰局，楊筑芸說：「今天腦袋比較清楚，前場控制不錯。」吳軒毅說：「記取昨天的教訓，打得比較好，泰國選手今天失誤也較多。」

世大運奪金後，是否想爭取更多搭檔混雙的機會，吳軒毅與楊筑芸異口同聲說：「要看教練安排，我們隊上打混雙的學長、學姐很多。」至於未來的目標，楊筑芸表示，身體多少都有點傷，先有健康的身體才有目標。

混雙另一場8強「台灣內戰」，第2種子吳冠勳／李佳馨以21：11、21：18，擊敗盧明哲／周芸安，繼中國大陸寶雞名人賽後，今年第2次打進超級100賽4強。李佳馨在2017年與王齊麟搭檔拿下世大運混雙金牌，隨後與葉宏蔚搭檔拿下2021年世大運混雙金牌，還打過亞、奧運。

「單打也是1面金牌，混雙也是1面金牌。」28歲的李佳馨很早就意識到自己在混雙可以打出一片天，成為台灣少數專注打混雙的選手，去年12月開始和學弟吳冠勳搭檔，未來目標是一起打進明年亞運。目前兩人在國內積分排名第5左右，必須拼到前2才能搶下明年亞運資格。

混雙 李佳馨 羽球

延伸閱讀

韓國羽賽／李哲輝楊博軒首勝麟榤配 前進男雙8強

韓國羽賽／打不過安洗瑩「神仙球」 邱品蒨第二輪止步

中國名人賽／台灣混雙晉級8強 葉宏蔚：都有打出自己的狀態

【專家之眼】混雙改制惹議 本屆美網鬧劇多

相關新聞

高雄羽賽／世大運奪金後再搭擋 吳軒毅／楊筑芸挺進混雙4強 

吳軒毅／楊筑芸今年7月在世大運拿下羽球混雙金牌後，回到台灣仍將重心各自放在男、女雙打，直到這次高雄大師賽才再次搭檔，今天...

高球／台灣名人賽暨三商盃 泰國選手阿提魯首輪暫居領先

總獎金100萬美元（約台幣3200萬元）的台灣男子職業高爾夫今年亞巡大賽「2025台灣名人賽暨第三十九屆三商杯高爾夫邀請...

全運會聖火取自北港朝天宮香火 今晚出發傳遞全台

114年全國運動會聖火，今天上午在雲林北港朝天宮完成「取母火典禮」，副縣長謝淑亞率領縣府團隊與全運會籌備處齊聚上香祈求媽...

南韓羽賽／周天成退駱建佑再闖4強 將戰第一種子安東森

BWF超級500的南韓羽球公開賽，今天進行8強賽事，我國一哥周天成遭遇前一場擊敗王子維的新加坡好手駱建佑，最終以21：1...

2026世足美國主辦城市若危險 川普放話：那就移地舉行

美國總統川普今天表示，他會考慮將2026年世界盃足球賽部分賽事，從他認為有安全疑慮的美國城市移至其他地點舉行

田徑／東亞田總理事會今登場 王景成以副主席身分出席

第二屆東亞U20田徑錦標賽明、後天將在香港灣仔運動場舉行，今天也率先舉行東亞田徑總會第4次理事會，中華民國田徑協會秘書長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。