高雄羽賽／世大運奪金後再搭擋 吳軒毅／楊筑芸挺進混雙4強 

吳軒毅／楊筑芸今年7月在世大運拿下羽球混雙金牌後，回到台灣仍將重心各自放在男、女雙打，直到這次高雄大師賽才再次搭檔，今天以21：14、21：12，直落二淘汰泰國蘇帕．宗國／翁妮釵．炯莎榻彭潘，3年來首次晉級4強。

台灣羽球主流是男、女單打與雙打，混雙多半是兼項，吳軒毅／楊筑芸搭檔已3年，但只有兩人在同一比賽都報名男、女雙打時，才會「順便」打混雙。平常一起練習的時間並不多，只能透過比賽磨合，25日16強對上香港陳延澤／吳芷柔，吳／楊首局以9：21落敗，隨後才以21：12、21：6逆轉晉級。

8強戰對上泰國組合，吳軒毅／楊筑芸很快就主導戰局，楊筑芸說：「今天腦袋比較清楚，前場控制不錯。」吳軒毅說：「記取昨天的教訓，打得比較好，泰國選手今天失誤也較多。」

世大運奪金後，是否想爭取更多搭檔混雙的機會，吳軒毅與楊筑芸異口同聲說：「要看教練安排，我們隊上打混雙的學長、學姐很多。」至於未來的目標，楊筑芸表示，身體多少都有點傷，先有健康的身體才有目標。

混雙另一場8強「台灣內戰」，第2種子吳冠勳／李佳馨以21：11、21：18，擊敗盧明哲／周芸安，繼中國大陸寶雞名人賽後，今年第2次打進超級100賽4強。李佳馨在2017年與王齊麟搭檔拿下世大運混雙金牌，隨後與葉宏蔚搭檔拿下2021年世大運混雙金牌，還打過亞、奧運。

「單打也是1面金牌，混雙也是1面金牌。」28歲的李佳馨很早就意識到自己在混雙可以打出一片天，成為台灣少數專注打混雙的選手，去年12月開始和學弟吳冠勳搭檔，未來目標是一起打進明年亞運。目前兩人在國內積分排名第5左右，必須拼到前2才能搶下明年亞運資格。