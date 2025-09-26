高球／台灣名人賽暨三商盃 泰國選手阿提魯首輪暫居領先

總獎金100萬美元（約台幣3200萬元）的台灣男子職業高爾夫今年亞巡大賽「2025台灣名人賽暨第三十九屆三商杯高爾夫邀請賽」，25日起在有百年歷史的台灣高爾夫俱樂部正式開打，陣陣強風下，泰國選手阿提魯（Atiruj Winaicharoenchai）發揮不錯的開球與推桿準度，打出低於標準桿五桿的67桿，暫獨居首位。

首輪賽事早上10點左右開始起大風，不少前九洞打出不錯成績的選手，後九洞因風勢強勁與難測的風向，紛紛花掉桿數，不過7點20分開球的阿提魯，開球木桿、第二桿及推桿都打得精準，未受到太大的影響，打完前九洞抓4鳥1柏忌，33桿；後九洞桿子依然犀利，獵1鷹1鳥，但第18洞吞柏忌，34桿。

阿提魯表示，他的開球雖然只有三個洞成功上球道，但是都沒有歪到難打的地方，而第二桿及推桿也發揮水準，在幾個容易抓鳥的洞都把握住了，包括四個五桿長洞全都獵鷹抓鳥，其他洞若出現失誤仍然可以救帕成功，全場27推。

下午出發的泰國傑茲（Jazz Janewattananond）抓下6鳥2柏忌，他打完16洞，還以低於標準桿5桿的成績與阿迪魯並列領先，可惜第17洞三桿短洞吞下柏忌，最後以一桿之差暫時居次，不過他賽後表示，覺得能打出這樣的成績，己經很幸運了。

有5位台灣選手首輪都交出72桿，包括蔡尚愷、蔡宗佑、陳裔東、洪朝鑫、謝霆葳與其他6位外籍球員，暫時並列第9名，是首輪排名暫時最好的台灣球員。

這項比賽自9月25日至9月28日在進行四輪七十二洞賽程，今年的冠軍獎金達20萬美元（約合新台幣640萬元）是台灣男子職業賽最高。

本屆比賽是由亞巡賽及台灣TPGA主辦，台灣高爾夫俱樂部承辦，主要贊助商為三商投資控股股份有限公司及三商美邦人壽保險股份有限公司，有來自25個國家129位選手參賽，有85位外籍選手及44位台灣選手，包括7位台灣業餘選手（業餘選手不得分配獎金），同場角逐冠軍獎杯、獎金與冠軍綠夾克。