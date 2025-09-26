全運會聖火取自北港朝天宮香火 今晚出發傳遞全台

114年全國運動會聖火，今天上午在雲林北港朝天宮完成「取母火典禮」，副縣長謝淑亞率領縣府團隊與全運會籌備處齊聚上香祈求媽祖庇佑賽事順利，並與朝天宮董事長蔡咏得共同從「萬年香火」中取出母火，點燃聖火母火燈，象徵聖火正式啟航，預告這場全國體壇盛事即將展開。

儀式過程莊嚴隆重，虎尾國中祥獅獻瑞，增添喜慶氛圍；隨後朝天宮住持和尚帶領誦經祈福，為全運會注入平安與祝福。聖火自媽祖香火引燃，傳遞的不僅是運動精神，更蘊含地方信仰的守護。

謝淑亞表示，在媽祖信仰中心北港朝天宮取母火，象徵希望、勇氣與團結，引領全國選手在競技場上展現力量與熱情，並結合文化底蘊與運動精神，意義深遠。

蔡咏得則指出，媽祖香火轉化為聖火，象徵媽祖的慈悲與庇佑將隨聖火傳遍全台，祝福賽事圓滿。朝天宮全力支持全國運動會在雲林，不僅提供香客大樓免費給選手入住，更投入經費贊助，期盼共同成功辦好114全國運，讓全民看見雲林。

聖火的母火送抵雲林縣立田徑場，將在今晚由聖火隊引燃展開全台傳遞，凝聚全民關注與期待。隨著火焰燃起，114年全國運動會的序幕已正式揭開，象徵「雲林上場、幸福飛揚」，迎接各地選手共襄盛舉。