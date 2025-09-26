快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

南韓羽賽／周天成退駱建佑再闖4強 將戰第一種子安東森

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國一哥周天成挺進南韓羽賽四強。 新華社
BWF超級500的南韓羽球公開賽，今天進行8強賽事，我國一哥周天成遭遇前一場擊敗王子維的新加坡好手駱建佑，最終以21：18、21：16挺進到個人本季第6度的4強賽。

世界排名第5名的周天成本周南韓公開賽前兩輪都以直落二取勝，晉級到8強賽，反觀駱建佑在前兩輪都打了3局才勝出，其中包括昨天與王子維一路纏鬥，最終才驚險勝出。

而周天成過去與駱建佑8度交手戰成4：4平手，雙方今天在首局也陷入激戰，首局中段駱建佑一度取得13：10領先，不過周天成接下來展開反撲，不斷靠著網前加壓取分，並以20：16取得4個局點，儘管前兩個局點遭到駱建佑化解，但周天成仍是頂住反撲，以21：18先下一城。

第二局周天成乘勝追擊，以11：8領先進入技術暫停，不過周天成隨後連續出現失誤，讓駱建佑追到僅剩1分差，雙方接下來也一來一往拉鋸，但關鍵時刻駱建佑連續出現出界和吊球掛網失誤，最終周天成也以21：16勝出，本季第6度挺進到4強賽，並將對上第一種子的安東森（Anders Antonsen）。

周天成 王子維 羽球

