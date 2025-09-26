田徑／東亞田總理事會今登場 王景成以副主席身分出席
第二屆東亞U20田徑錦標賽明、後天將在香港灣仔運動場舉行，今天也率先舉行東亞田徑總會第4次理事會，中華民國田徑協會秘書長王景成也以東亞田總副主席身分出席理事會。
東亞田總第4次理事會於今天在香港舉行，緊接著理事會後，召開東亞田總第二屆會員大會，東亞區8個會員國僅北韓缺席，中華田協秘書長王景成以副主席身分出席，副秘書長洪碧端及組長賴英儒以中華田協會議代表身分出席。
東亞U20田徑錦標賽今年是第二屆舉辦，今年我國代表隊由林榮祿擔任領隊，蔡尚智出任副領隊，總教練邱為榮，共計有31位選手出征香港，選手參賽年齡為16至19歲，今年將有中國大陸、香港、台灣、澳門、蒙古、日本、南韓參賽。
