韓國羽賽／李哲輝楊博軒首勝麟榤配 前進男雙8強

中央社／ 台北25日電
李哲輝(右)與楊博軒。 新華社
世界羽球聯盟（BWF）超級500系列的韓國羽球公開賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒今天以21比15、21比16擊敗「麟榤配」王齊麟邱相榤，贏得台灣內戰勇闖男雙8強。

世界排名第13的李哲輝、楊博軒是台灣第1男雙，兩人這次韓國公開賽名列第5種子，在首輪擊敗台灣「雙胎胞組合」李芳任、李芳至後，今天再度迎來台灣內戰，與王齊麟、邱相榤正面交鋒，兩組人馬曾在去年的韓國公開賽對戰，只是當時李哲輝、楊博軒落敗收場。

睽違1年再度於國際賽場對戰，李哲輝、楊博軒從開賽就掌握比賽主導權，不僅開局手握4比0領先，甚至在技術暫停後持續擴大分差，就算被對手化解2個局點，仍以21比15先馳得點。

帶著聽牌優勢進入第2局的李哲輝、楊博軒，擺脫對手前半段的糾纏後，逐漸在技術暫停後打出壓制力，早早鎖定戰果，終場再以21比16連續贏得台灣內戰的勝利，並成為僅存的台灣男雙組合。接下來李哲輝、楊博軒將面對地主組合趙松炫、陳成益，爭取前進4強機會。

另外，世界排名第11的台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈，今天同樣面臨台灣內戰，力拚3局驚險以21比9、16比21、21比19晉級，攜手張淨惠、楊景惇前進女雙8強。

