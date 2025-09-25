田徑／總教練邱為榮領軍 東亞U20錦標賽中華隊啟程香港
第二屆東亞U20田徑錦標賽即將在27、28日在香港灣仔運動場舉行，中華隊今天在總教練邱為榮領軍下啟程香港，本屆賽事我國共派出31位選手參賽，其中包括今年全中運創下亞洲U20男子110公尺跨欄紀錄的吳育廷。
2023年首度舉辦的東亞U20田徑錦標賽，我國共派出25名選手參賽並獲得19面獎牌，今年第二屆賽事則將移師到香港舉行，我國這次再派出31位選手參賽，並由總教練邱為榮領軍，教練杜茂生、張浩桂、蔡欣憲、莊一鴻、月健龍、林芝羽、游文龍、陳鴻傑。
東亞U20錦標賽選手參賽年齡為16至19歲，首屆賽事在中國大陸揚州舉行，今年將有大陸、香港、台灣、澳門、蒙古、日本、南韓參賽。
