快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／中華女足換帥爭議 運動部籲足協儘速提培訓計畫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女足隊示意圖。（圖由AI生成）
中華女足隊示意圖。（圖由AI生成）

針對國家女足隊更換總教練議題，運動部今天邀請中華女足總教練陳曉明與中華民國足球協會溝通，雙方同意總教練合約關係至10月底終止。同時，為促進我國女足長遠發展，運動部請足協加強後勤及行政支援，並請總教練於合約終止前協助國家女足培訓事宜。

運動部今天邀請國家女足隊總教練陳曉明、足球協會理事長王麟祥、秘書長趙士強及律師王建強討論聘用教練合約事宜，會議中陳曉明總教練與足協雙方進行充分說明，並共同發布聲明如下：

一、同意依合約書第14條規範，合約關係至114年10月31日，同時到期日為雙方終止合約。

二、協會同意自114年11月1日至12月31日支付總教練薪資費用。

運動部指出，惟為銜接明年賽事需求，陳曉明總教練於10月31日前，仍將協助新教練銜接國家女足培訓事務。同時，運動部要求足協正視女足備戰時後勤及行政支援不足的情形並加以檢討改善，避免類似情似再次發生，同時需儘速提出培訓計畫，以備戰2026亞洲盃會內賽爭取佳績暨爭取2027世界盃亞洲區資格賽參賽資格。

運動部 王麟祥 趙士強

延伸閱讀

足球／梅西梅開二度率邁阿密大勝紐約城 提前晉級季後賽

看台票賣光…湖南足球聯賽推「樹上掛票」 每樹限掛3人、嚴禁帶蛇

女足案國科會追回台師大、中大補助 台師大祭多項改革措施

台師大女足抽血事件 國科會：陳忠慶、周台英停權5年及4年

相關新聞

足球／中華女足換帥爭議 運動部籲足協儘速提培訓計畫

針對國家女足隊更換總教練議題，運動部今天邀請中華女足總教練陳曉明與中華民國足球協會溝通，雙方同意總教練合約關係至10月底...

斯巴達障礙跑10周年回娘家 「美女警花」謝伯韶誓言重返頒獎台

台灣斯巴達障礙跑競賽在今年邁入第10年，即將在10月18、19日於新北市鶯歌區新北市美術館舉行，在今天的記者會上除了邀請...

韓國羽賽／打不過安洗瑩「神仙球」 邱品蒨第二輪止步

我國女單好手邱品蒨在韓國羽球公開賽闖過頭關，獲得今天第二輪挑戰地主「世界球后」安洗瑩機會，邱品蒨雖盡力拚搏，但敵不過前一...

足球／梅西梅開二度率邁阿密大勝紐約城 提前晉級季後賽

靠著梅西（Lionel Messi）梅開二度並貢獻一次助攻，邁阿密國際（InterMiami）今天4比0輕取紐約城（Ne...

羽球／周天成投入公益 盼外界關注移工黑戶寶寶議題

正在韓國拚戰的台灣羽球一哥周天成，不但時刻關懷公益更和關愛之家合作，從今天起一連4天推出「給『移』樣的孩子一樣的愛」特展...

韓國羽賽／王子維3局不敵世錦賽冠軍 無緣8強對決周天成

總獎金47萬5千美元的韓國公開賽今天將產出8強名單，我國「羽球王子」王子維和2021年世錦賽奪冠的新加坡好手駱建佑大戰3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。