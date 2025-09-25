聽新聞
足球／中華女足換帥爭議 運動部籲足協儘速提培訓計畫
針對國家女足隊更換總教練議題，運動部今天邀請中華女足總教練陳曉明與中華民國足球協會溝通，雙方同意總教練合約關係至10月底終止。同時，為促進我國女足長遠發展，運動部請足協加強後勤及行政支援，並請總教練於合約終止前協助國家女足培訓事宜。
運動部今天邀請國家女足隊總教練陳曉明、足球協會理事長王麟祥、秘書長趙士強及律師王建強討論聘用教練合約事宜，會議中陳曉明總教練與足協雙方進行充分說明，並共同發布聲明如下：
一、同意依合約書第14條規範，合約關係至114年10月31日，同時到期日為雙方終止合約。
二、協會同意自114年11月1日至12月31日支付總教練薪資費用。
運動部指出，惟為銜接明年賽事需求，陳曉明總教練於10月31日前，仍將協助新教練銜接國家女足培訓事務。同時，運動部要求足協正視女足備戰時後勤及行政支援不足的情形並加以檢討改善，避免類似情似再次發生，同時需儘速提出培訓計畫，以備戰2026亞洲盃會內賽爭取佳績暨爭取2027世界盃亞洲區資格賽參賽資格。
