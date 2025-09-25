斯巴達障礙跑10周年回娘家 「美女警花」謝伯韶誓言重返頒獎台

台灣斯巴達障礙跑競賽在今年邁入第10年，即將在10月18、19日於新北市鶯歌區新北市美術館舉行，在今天的記者會上除了邀請到藝人「億萬歌姬」林芯儀和彭小刀為活動站台外，也邀請來4位來自不同領域的品牌大使出席活動，其中「警花」謝伯韶也誓言要在這次賽事中重返頒獎台。

台灣斯巴達障礙跑競賽於2016年首度舉辦，就是在新北市八里十三行博物館舉行，今年在滿10周年之際回到娘家新北市舉辦別具意義，旺寶集團董事長吳同喬就表示，希望讓斯巴達障礙跑不只是比賽，更可以成為健康生活的方式。

這次賽事也將包含Sprint衝刺賽5公里20項關卡，適合斯巴達初體驗得選手參加，Super超級賽10公里25項關卡，為斯巴達晉階級賽制，Beast野獸賽21公里30項關卡對體力與配速是一大關鍵，另外還有最受親子家庭歡迎的小勇士Spartan Kids設計了0.8、1.6、3.2公里賽事。

而這次賽事一開放報名後隨即引發熱烈迴響，短時間內就吸引超過5000以上次參賽，名額爆滿，展現斯巴達賽事在台灣的高人氣，在今天記者會上也邀請來藝人「億萬歌姬」林芯儀和彭小刀為活動站台。

其中彭小刀就表示，今年是斯巴達障礙跑的第10年，讓他相當感動，尤其早期沒有這樣的活動，跑步加上障礙跨越是很考驗肌耐力、爆發力的，在他第一年參賽完後就想帶著小孩也一同參加，「參加比賽我都是保持著跟朋友一起玩的心情，然後認識更多新朋友，這讓比賽變得很有意義，大家彼此鼓勵，不然運動練習是很辛苦和痛苦的，也能找到新動力持續下去。」

而曾多次代表台灣參加世界警察運動大賽的「警花」謝伯韶，也是從2017年就開始參加斯巴達障礙跑，日前她更參加實境節目「最強的身體」，並同時為10月的斯巴達賽事備戰，她說：「這次我要雪恥，因為上一次台中站我沒有站上頒獎台，所以這段時間也有重新訓練一下跑步。」

在新北市警察局刑事鑑識中心擔任鑑識官的謝伯韶表示，因為斯巴達障礙跑讓肌力訓練成為她生活中的一部分，過去有些關卡會害怕，但最終也都能順利突破，這也激發她在生活中克服很多的困難與挑戰。