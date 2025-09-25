快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

斯巴達障礙跑10周年回娘家 「美女警花」謝伯韶誓言重返頒獎台

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
台灣斯巴達障礙跑競賽在今年邁入第10年，下月將回娘家到新北市鶯歌區新北市美術館舉行賽事。記者劉肇育／攝影
台灣斯巴達障礙跑競賽在今年邁入第10年，下月將回娘家到新北市鶯歌區新北市美術館舉行賽事。記者劉肇育／攝影

台灣斯巴達障礙跑競賽在今年邁入第10年，即將在10月18、19日於新北市鶯歌區新北市美術館舉行，在今天的記者會上除了邀請到藝人「億萬歌姬」林芯儀和彭小刀為活動站台外，也邀請來4位來自不同領域的品牌大使出席活動，其中「警花」謝伯韶也誓言要在這次賽事中重返頒獎台。

台灣斯巴達障礙跑競賽於2016年首度舉辦，就是在新北市八里十三行博物館舉行，今年在滿10周年之際回到娘家新北市舉辦別具意義，旺寶集團董事長吳同喬就表示，希望讓斯巴達障礙跑不只是比賽，更可以成為健康生活的方式。

這次賽事也將包含Sprint衝刺賽5公里20項關卡，適合斯巴達初體驗得選手參加，Super超級賽10公里25項關卡，為斯巴達晉階級賽制，Beast野獸賽21公里30項關卡對體力與配速是一大關鍵，另外還有最受親子家庭歡迎的小勇士Spartan Kids設計了0.8、1.6、3.2公里賽事。

而這次賽事一開放報名後隨即引發熱烈迴響，短時間內就吸引超過5000以上次參賽，名額爆滿，展現斯巴達賽事在台灣的高人氣，在今天記者會上也邀請來藝人「億萬歌姬」林芯儀和彭小刀為活動站台。

其中彭小刀就表示，今年是斯巴達障礙跑的第10年，讓他相當感動，尤其早期沒有這樣的活動，跑步加上障礙跨越是很考驗肌耐力、爆發力的，在他第一年參賽完後就想帶著小孩也一同參加，「參加比賽我都是保持著跟朋友一起玩的心情，然後認識更多新朋友，這讓比賽變得很有意義，大家彼此鼓勵，不然運動練習是很辛苦和痛苦的，也能找到新動力持續下去。」

而曾多次代表台灣參加世界警察運動大賽的「警花」謝伯韶，也是從2017年就開始參加斯巴達障礙跑，日前她更參加實境節目「最強的身體」，並同時為10月的斯巴達賽事備戰，她說：「這次我要雪恥，因為上一次台中站我沒有站上頒獎台，所以這段時間也有重新訓練一下跑步。」

在新北市警察局刑事鑑識中心擔任鑑識官的謝伯韶表示，因為斯巴達障礙跑讓肌力訓練成為她生活中的一部分，過去有些關卡會害怕，但最終也都能順利突破，這也激發她在生活中克服很多的困難與挑戰。

相關新聞

足球／中華女足換帥爭議 運動部籲足協儘速提培訓計畫

針對國家女足隊更換總教練議題，運動部今天邀請中華女足總教練陳曉明與中華民國足球協會溝通，雙方同意總教練合約關係至10月底...

斯巴達障礙跑10周年回娘家 「美女警花」謝伯韶誓言重返頒獎台

台灣斯巴達障礙跑競賽在今年邁入第10年，即將在10月18、19日於新北市鶯歌區新北市美術館舉行，在今天的記者會上除了邀請...

韓國羽賽／打不過安洗瑩「神仙球」 邱品蒨第二輪止步

我國女單好手邱品蒨在韓國羽球公開賽闖過頭關，獲得今天第二輪挑戰地主「世界球后」安洗瑩機會，邱品蒨雖盡力拚搏，但敵不過前一...

足球／梅西梅開二度率邁阿密大勝紐約城 提前晉級季後賽

靠著梅西（Lionel Messi）梅開二度並貢獻一次助攻，邁阿密國際（InterMiami）今天4比0輕取紐約城（Ne...

羽球／周天成投入公益 盼外界關注移工黑戶寶寶議題

正在韓國拚戰的台灣羽球一哥周天成，不但時刻關懷公益更和關愛之家合作，從今天起一連4天推出「給『移』樣的孩子一樣的愛」特展...

韓國羽賽／王子維3局不敵世錦賽冠軍 無緣8強對決周天成

總獎金47萬5千美元的韓國公開賽今天將產出8強名單，我國「羽球王子」王子維和2021年世錦賽奪冠的新加坡好手駱建佑大戰3...

