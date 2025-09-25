韓國羽賽／打不過安洗瑩「神仙球」 邱品蒨第二輪止步

我國女單好手邱品蒨在韓國羽球公開賽闖過頭關，獲得今天第二輪挑戰地主「世界球后」安洗瑩機會，邱品蒨雖盡力拚搏，但敵不過前一站剛奪冠的巴黎奧運金牌，尤其安洗瑩還出現「神仙球」，最終以21：13、21：8帶走8強門票。

剛在中國名人賽奪下本季第7冠的安洗瑩，第一局曾握有3：1領先，但被安洗瑩打出一波5：0攻勢後就一路落後，讓安洗瑩先下一城。

第二局邱品蒨努力調動安洗瑩，但失誤過多，0：4落後下和安洗瑩激戰30拍，獲得空檔機會下卻切球出邊線，讓邱品蒨都忍不住蹲地惋惜。安洗瑩靠一波7：0的開局猛攻奠定優勢，16：8時一次重心不穩的回球也能躍過邱品蒨落到界內，「神仙球」加持下領先持續擴大，最終就以21：8延續連勝。

挑戰單季第8冠的安洗瑩，明天將對決列第5種子的日本美少女宮崎友花，上演「天才少女」對決戲碼。

我國女雙組合林芝昀／許尹鏸今天也碰上巴黎奧運金牌，寶島組合面對大陸前世界第一陳清晨／賈一凡，第一局還以21：16搶下，可惜遭奧運金牌組合以21：16、21：18後來居上，逆轉搶走8強門票。

另組女雙張淨惠／楊景惇在「內戰」中以21：19、17：21、21：17力退余芊慧／宋碩芸，成女雙謝佩珊／洪恩慈及「一哥」周天成後，第3組晉級8強的台將。