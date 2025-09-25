足球／梅西梅開二度率邁阿密大勝紐約城 提前晉級季後賽

靠著梅西（Lionel Messi）梅開二度並貢獻一次助攻，邁阿密國際隊今天4比0輕取紐約城隊，順利晉級美國職業足球大聯盟（MLS）季後賽。

加上這場比賽的2球，梅西總進球數來到24球，超越洛杉磯足球俱樂部前鋒布安加（Denis Bouanga）的22球，獨居本季MLS射手榜榜首。梅西本季出賽23場，場均進球超過一球。

另一名南美球星蘇亞雷斯（Luis Suarez）這場比賽也有進球。邁阿密上月在聯盟盃決賽敗給西雅圖海灣人隊後，他因朝對方工作人員吐口水被禁賽3場，此役復出成功罰進一球。

年輕的羅德里格斯（Baltazar Rodriguez）也貢獻一球，終場邁阿密就以4比0獲勝。

比賽於美國職棒大聯盟大都會隊（New YorkMets）主場「花旗球場」進行，比賽第74分鐘，邁阿密僅以1比0領先時，梅西接獲布斯克茲（Sergio Busquets）穿越球，連過防守後輕巧挑射，讓球越過迎面而來的門將佛利斯（Matt Freese），打入個人本場第1球。

隨後蘇亞雷斯罰球命中，比分來到3比0。第86分鐘，梅西再度展現射門精準度，在禁區右側以小角度勁射破門，將比數鎖定為4比0。

目前邁阿密在MLS東區排名第3，落後領先的費城聯合隊5分，但手中仍握有2場補賽，理論上仍有機會爭奪「支持者盾」（Supporters’ Shield），即例行賽總積分第一。

梅西已連續3場有至少一進球一助攻，有望競逐2025年度MVP榮譽。這將是他第2次參加MLS季後賽。