韓國羽賽／王子維3局不敵世錦賽冠軍 無緣8強對決周天成

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王子維無緣前進8強對決周天成。 新華社
總獎金47萬5千美元的韓國公開賽今天將產出8強名單，我國「羽球王子」王子維和2021年世錦賽奪冠的新加坡好手駱建佑大戰3局，可惜逆轉差一步，無緣8強賽和周天成上演再一次的「寶島內戰」。

首輪拍下自家人「左手重砲」林俊易晉級的王子維，今天碰世界排名第9的駱建佑，王子維開賽掌握優勢，但8：7領先下被駱建佑打出7：0的逆轉攻勢，以16：21讓出，不過第二局王子維拉開優勢，最多取得16：9領先，雖被對手打出一波8：1攻勢扳平比分，所幸王子維在18：18時連拿3分，以21：18扳平局數。

決勝局比分拉鋸，換場前雙方6度平手，但王子維14：14時連失3分，最終在1小時大戰以17：21敗陣，無緣和「一哥」周天成會師8強。

男單共4名台將過頭關，王子維錯過8強門票，列第3種子的「一哥」周天成碰世界排名51的印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）表現強勢，以21：9、21：17晉級，接續蘇力揚和李佳豪也要分頭爭取8強資格。

王子維和周天成登場前，女雙已經上演一場「內戰」，列第7種子的謝佩姍／洪恩慈歷經3局激戰，以21：9、16：21、21：19力退自家人謝宜恩／陳肅諭，率先晉級8強；晚場男雙也要上演兄弟鬩牆戲碼，「麟榤配」王齊麟／邱相榤將和列第5種子的李哲輝／楊博軒對決。

王子維 周天成 李佳豪

