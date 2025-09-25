快訊

羽球／周天成投入公益 盼外界關注移工黑戶寶寶議題

中央社／ 台北25日電
台灣羽球一哥周天成（左）長期關懷台灣移工黑戶寶寶議題，這次和關愛之家創辦人楊婕妤（右）合作推出特展，希望能提升社會大眾的關注和理解。 中央社（關愛之家提供）
正在韓國拚戰的台灣羽球一哥周天成，不但時刻關懷公益更和關愛之家合作，從今天起一連4天推出「給『移』樣的孩子一樣的愛」特展，盼外界能關注移工衍生的黑戶寶寶議題。

根據移民署資料統計，截至114年3月，台灣約有9萬2000名失聯移工。長期關注在台移工孩童權益的關愛之家創辦人楊婕妤表示，部分移工母親在台工作期間若意外懷孕，因害怕遭到遣返，可能選擇逃離原工作環境，即有可能成為失聯移工。

楊婕妤說明，黑戶寶寶多由失聯移工父母所生，因無合法身分，無法被政府掌握，在沒有國籍與沒有健保的情況下，難以取得生活照顧與教育等資源，甚至在醫療資源上遭遇極大困境。

羽球生涯和印尼有深厚關係的周天成，也決定投身這項議題。周天成是台灣羽球史上唯一拿過超級1000印尼公開賽男單冠軍的球員，而他的恩師鄭永成也是來自印尼。

周天成在接受媒體訪問時表示，印尼羽球的球迷對比賽熱情投入，讓他對當地比賽氛圍留下深刻印象，「除了場上交流，我也持續關注印尼社會事件，與當地建立深厚情感連結。」

周天成指出，看到關愛之家持續守護這些孩子，提供醫療、生活及教育協助，讓他深受感動，「我希望社會各界透過行動與關懷，共同守護這些孩子，讓每個生命都能在平安與健康中成長。」

周天成強調，運動與人道關懷都不應受國界限制，無論孩子出生在哪裡，都應享有就學及基本生活保障，他希望藉自身影響力，將關愛與行動傳遞出去，喚起更多人對黑戶寶寶議題的關注。

