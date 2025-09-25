快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

高球／萊德盃川普將出席 獎金新制歐美不同看法

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
高球盛事萊德盃（Ryder Cup）即將開打。 法新社
高球盛事萊德盃（Ryder Cup）即將開打。 法新社

高球盛事萊德盃（Ryder Cup）即將開打，官方表示美國總統川普26日預定出席，籲請觀戰者預留安檢時間。這項比賽本屆獎金將依新制分配，歐美隊長在開幕式上各有看法。

兩年一度的高爾夫球萊德盃將在紐約貝絲佩奇黑色球場（Bethpage Black Course）開戰。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，主辦單位今天表示因川普計畫出席26日的比賽，賽會將加強安全措施。

主辦單位表示：「強烈建議儘早抵達，並在規畫比賽當日行程時預留更多時間。」

比賽入口處將進行額外安檢，觀眾將在高球俱樂部、相鄰看台及周邊區域「接受類似美國運輸安全局（TSA）的安全檢查。」

法新社報導，這項美國與歐洲之間的男子團體比洞賽，開幕式原訂在明天，但氣象預報表示恐有雷雨，所以部分提前至今天舉行。歐洲隊隊長是由唐納（Luke Donald）擔任，美國隊則是由布萊德雷（Keegan Bradley）領軍。

開幕式中，爭議的獎金新制不免成為話題。萊德盃獎金以往都作為慈善用途，但本屆起美國選手可拿個人酬勞。唐納強調，歐洲隊與拿獎金參賽的美國球員不同，歐洲球員只為自己的成就而戰。

自1999年以來，每名參加萊德盃的美國選手都能獲得20萬美元，這筆錢會捐給由選手指定的慈善機構。今年這筆款項增至50萬美元，其中30萬美元用於慈善，但另外20萬美元則可由選手自由支配。

相反的，歐洲球員向唐納表示，他們不想因參加萊德盃而獲得報酬，有些人認為這是因為歐洲球員比美國球員更熱愛萊德盃。

代表歐洲隊的唐納表示，「萊德盃對我們每個人來說意義重大。它與高球其他賽事都不相同。」

「這無關獎金或世界排名積分，而關乎驕傲。這關乎展現你的國旗、你的球衣以及你留下的傳奇。」

布萊德雷感謝歐洲球員「為這項比賽注入的熱情」，並感謝好友唐納「沉穩的力量和無可否認的風度」。

布萊德雷表示美國也很重視萊德盃的驕傲與傳承。他以1999年「布魯克林大戰」（Battle of Brookline）為例，美國奮戰至最後一天終以大逆轉獲勝。他認為萊德盃不僅是考驗球技，更能喚起球員靈魂。

兩名隊長都表示，他們都已準備好迎接喧鬧但尊重比賽的大群觀眾。

萊德盃 高爾夫 美國隊

延伸閱讀

哥倫比亞總統批美軍直接轟運毒船「暴虐」 強調不會「向國王低頭」

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

演說遇上電扶梯、提詞機和音響都故障 川普：要求聯合國調查

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

相關新聞

韓國羽賽／王子維3局不敵世錦賽冠軍 無緣8強對決周天成

總獎金47萬5千美元的韓國公開賽今天將產出8強名單，我國「羽球王子」王子維和2021年世錦賽奪冠的新加坡好手駱建佑大戰3...

高球／萊德盃川普將出席 獎金新制歐美不同看法

高球盛事萊德盃（Ryder Cup）即將開打，官方表示美國總統川普26日預定出席，籲請觀戰者預留安檢時間。這項比賽本屆獎...

南韓羽賽／首局化解局點拍退丹麥約翰內森 周天成晉級男單16強

BWF超級500的南韓羽球公開賽，我國本周在男單賽場共有6名球員出賽，有4人在首輪進行台灣內戰，周天成則是面對世界排名7...

網球／「球后」莎芭蓮卡脫下球衣 穿比基尼秀出大胸傲人身材

當今世界網球女單「球后」27歲白俄羅斯女將莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，於個人IG上傳一系列與男友一起在希臘渡假的照片，脫下球衣的她穿上比基尼，露出傲人的身材，令粉絲都為之咋舌，有超過3

南韓羽賽／擋下林俊易反撲 王子維直落二晉級男單16強

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天在男單賽場上演兩場台灣內戰，第二場比賽由「羽球王子」王子維出戰上周剛在中國大陸名人賽...

高球／緯創公開賽10月23日登場 台灣女將齊聚力拚主場榮耀

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）主辦、緯創資通冠名贊助，並與歐洲女子巡迴賽（LET）強強聯手合作的「2025緯創女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。