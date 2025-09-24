南韓羽賽／首局化解局點拍退丹麥約翰內森 周天成晉級男單16強

BWF超級500的南韓羽球公開賽，我國本周在男單賽場共有6名球員出賽，有4人在首輪進行台灣內戰，周天成則是面對世界排名71的丹麥約翰內森（Magnus Johannesen），最終以23：21、21：14直落二取勝，與王子維、李佳豪攜手晉級16強，蘇力揚將在晚間壓軸登場。

世界男單排名第5名的周天成，上周在中國大陸名人賽止步8強賽，本周轉戰南韓公開賽，首輪遭遇生涯不曾交手的23歲丹麥選手約翰內森。

首局賽事不熟悉彼此球路，周天成也保守出擊，與對手展開拉鋸，並且一度以20：21讓對手取得局點，但老經驗的周天成關鍵時刻穩住陣腳連拿3分，以23：21先下一城。

第二局周天成乘勝追擊且未再給對手機會，開局就打出7：0的攻勢，並且就此揚長而去，以21：14拿下16強門票，成為今天第3位晉級男單16強的我國選手。