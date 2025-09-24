南韓羽賽／擋下林俊易反撲 王子維直落二晉級男單16強

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天在男單賽場上演兩場台灣內戰，第二場比賽由「羽球王子」王子維出戰上周剛在中國大陸名人賽打進到冠軍賽的「左手重砲」林俊易，最終王子維以21：12、21：17獲勝，挺進16強賽。

林俊易上周在大陸名人賽闖進決賽，儘管無緣奪冠，仍寫下個人在超級750層級賽事的最佳成績，本周轉戰南韓公開賽，首輪遭遇世界排名第31的王子維，上演雙方在BWF巡迴賽生涯第3次對決。

林俊易與王子維過去兩度在BWF巡迴賽交手都在台北羽球公開賽，雙方各拿下一勝，今天再度交手王子維打出一面倒的優勢，首局前段就成功拉開差距，僅花13分鐘就以21：12先下一城。

第二局王子維開局再度取得8：1領先，不過林俊易接下來急起直追，一度將差距縮小到僅剩1分；關鍵時刻王子維頂住壓力，靠林俊易連續失誤以20：17取得3個賽末點，林俊易網前進攻再度出現掛網，王子維以21：17拿下勝利與16強門票。

今天上午首場台灣男單內戰，李佳豪以9：21、21：17、21：18逆轉戚又仁，挺進16強賽。