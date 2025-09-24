快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

網球／「球后」莎芭蓮卡脫下球衣 穿比基尼秀出大胸傲人身材

聯合新聞網／ 綜合報導
當今女網球后莎芭蓮卡，美網女單奪冠後前往希臘渡假。莎芭蓮卡IG
當今世界網球女單「球后」27歲白俄羅斯女將莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，於個人IG上傳一系列與男友一起在希臘渡假的照片，脫下球衣的她穿上比基尼，露出傲人的身材，令粉絲都為之咋舌，有超過36萬人次按讚，而她也表明這陣子她完全不想念網球這事。

在成功衛冕美網女單冠軍，贏得500萬美元獎金之後，莎芭蓮卡選擇給自己好好放個假，暫別網球賽事，昨天北京女網賽官方就宣布原定參賽的莎芭蓮卡退出本周賽事。北京女網賽是1000分等級的賽事，僅次於大滿貫賽，也是美網之後最大的賽事，莎芭蓮卡的退賽，使得大會失色不少。

莎芭蓮卡在美網之後，就表明自己會好好休息一下，她選擇與男友弗蘭古利斯(Georgios Frangulis)一起在希臘度過，這位有著商業背景男友近幾個月來一直是莎芭蓮卡團隊的重要成員，兩人是於去年初開始相戀，因弗蘭古利斯的父母都來自希臘，特別選擇來到這裡渡假，男友比莎芭蓮卡大了10歲。

Instagram

