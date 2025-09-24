羽球／土銀羽球隊好威！今年已奪下137面獎牌

土地銀行羽球隊再創佳績，土銀「左手重砲」林俊易於中國超級750系列羽球大師賽挺進男單金牌戰，雖不敵地主好手翁泓陽，以銀牌作收，但仍締造個人在超級750賽事的最佳成績，其世界排名有望再提升。

身高182公分的土銀林俊易為世界排名第15名，以左手持拍強力殺球聞名，因而被譽為「左手重砲」，今年不僅於「奧爾良超級300大師賽」摘銀，在「瑞士超級300公開賽」及「新加坡超級750公開賽」皆奪下銅牌，已是台灣羽球新世代好手。

林俊易在本次中國超級750系列羽球大師賽以非種子身分出賽，首輪就碰上馬來西亞好手李梓嘉，化解2次賽末點，最終驚險逆轉取勝，後續在16強戰、8強戰、4強戰以直落二態勢依序擊退世界第6的印尼名將克里斯提、世界排名第4的地主強將李詩灃、世界排名第2的丹麥名將安東森，展現強大的抗壓性與進攻火力。

在金牌戰中，土銀林俊易對決世界排名第12的地主好手翁泓陽，第一局因失誤較多連續失分，陷入苦戰而落敗，第二局則互有領先但未把握機會，最終止步於銀牌，但今年林俊易在多場國際賽事表現亮眼，有助於爭取年終BWF世界巡迴賽總決賽資格及2026年愛知名古屋亞運國手資格。

除了林俊易外，土地銀行羽球隊預備隊員同樣在國際賽事大放異彩，在愛爾蘭、波蘭、斯洛維尼亞及比利時青少年國際賽等賽事中，土銀共奪下4面金牌、4面銀牌及4面銅牌佳績，其中女子單打更包辦全部4面金牌。整體而言，土銀羽球隊自今年1月迄今已豪奪國際及國內賽事40金37銀60銅，總計囊括137面獎牌，堪稱我國職業羽球隊領導者。

除競技場上的表現外，土地銀行長期推廣羽球運動向下扎根，連續16年獲教育部頒發「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，以實際行動支持台灣羽球發展。