高球／緯創公開賽10月23日登場 台灣女將齊聚力拚主場榮耀

2025緯創女子公開賽即將於10月23日至26日在揚昇高爾夫球場盛大登場。圖／大會提供

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）主辦、緯創資通冠名贊助，並與歐洲女子巡迴賽（LET）強強聯手合作的「2025緯創女子公開賽」，將於10月23日至26日在台灣別具歷史地位的桃園揚昇高爾夫俱樂部隆重登場。  作為台灣唯一與歐巡共證的國際舞台，本屆賽事延續100萬美元的高獎金，預計吸引來自20餘國家、世界前百頂尖女將齊聚台灣，爭取年度最高榮耀，為台灣女子高球寫下全新篇章。

去年賽事共吸引來自23個國家、108位選手參加，其中近45位為歐巡選手，讓台灣女將能在家鄉直接與國際級好手互動交流，藉此累積實戰經驗並拓展國際視野。這也體現了緯創資通深耕女子高球的長期承諾與願景。2025年，緯創女子公開賽將再度攜手歐巡，持續打造更具魅力的國際舞台，並期待台灣女將全力發揮，爭取將冠軍留在台灣。

歐巡大軍目前預估參賽陣容豪華，不僅有世界排名第11名的耀眼新秀－英格蘭新星伍德（Lottie Woad）有機會抵台，去年冠軍、瑞士好手坦伯里尼（Chiara Tamburlini）也將以衛冕之姿重磅回歸。伍德曾在業餘時期登上世界業餘排名第一，2025年更以業餘身份勇奪KPMG Women’s Irish Open冠軍，轉職業後首次亮相 ISPS Handa Women’s Scottish Open即強勢封后，展現驚人的爆發力與無可限量的未來潛力。坦伯里尼在2024LET獲得年度最佳新人，並在短時間內躍升至世界前65名，今年美巡大賽多次擠進前十，實力不容小覷。

地主台灣女將同樣備受矚目，陣容星光熠熠。去年亞軍侯羽桑將再度披掛上陣，誓言延續佳績、力爭突破；「美巡一姐」錢佩芸也將在緊湊的海外行程中回到主場，與國際群星正面對決；前世界球后曾雅妮的回歸更將掀起全場熱情，再度於最熟悉的揚昇球場挑戰佳績；而旅日名將盧曉晴則將以豐富經驗引領新生代，展現跨世代傳承的氣勢。今年的台灣軍團從傳奇名將到新銳新秀世代同堂，勢必掀起最具話題的主場對決，期望能把最好的成績留在台灣。

