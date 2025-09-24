快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 美聯社
戴資穎。 美聯社

我國羽球天后戴資穎去年動刀治療膝蓋傷勢，由於香港賽世界排名積分到期，小戴積分正式歸零。不過英國知名球評「克媽」克拉克（Gill Clark）仍發長文讚嘆小戴生涯的成就，並認為她是最偉大的羽球女單選手。

克拉克拿網球費德勒（Roger Federer）、籃球喬丹（Michael Jordan）、高爾夫球老虎伍茲（Tiger Woods）和拳王阿里（Muhammad Ali）舉例，這些運動員不只展現侵略性和高難度動作，同時散發優雅氣質，將困難轉為輕鬆的特殊能力，使他們與眾不同。

這些運動員幾乎被認為是該運動最偉大的人，雖然不一定擁有最多冠軍，但評價運動員地位時，最成功與最偉大是不同概念，戴資穎正如這些巨星一樣，是優雅的化身。

克拉克指出戴資穎的特點，移動速度極快，但動作卻流暢優雅，有超過任何女單選手的豐富手段，阿里曾說「像蝴蝶般翩翩起舞，像蜜蜂般狠狠刺擊」，這句話完美詮釋戴資穎的優雅侵略。

克拉克形容戴資穎的移動與起跳，就像芭蕾舞者般優雅動人，擊球與假動作如同魔術師的巧妙誤導，掌控比賽節奏像指揮家掌握整場交響樂，同時蘊含畢卡索的藝術天份與想像力。

儘管戴資穎生涯沒有拿過世錦賽冠軍和奧運金牌，但克拉克仍直呼小戴是她目睹過的「最佳女子單打球員」。她文末寫道：「戴資穎博士，妳那藝術且模範的運動家精神，令人深深懷念。」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

