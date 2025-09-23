聽新聞
全國體總今召開理監事會 將於11月15日進行改選
中華民國體育運動總會在今天召開第9屆第9次理監事會，並針對審查會員代表名單、理監事選舉辦法等進行討論，中華民國體育運動總會在今天表示，今天會議流程一切依照章程處理且公正、公平、公開，並決議於11月15日進行改選。
中華民國體育總會會長葉政彥的任期將於今年12月10日到期，體總也在8月8日就函文至各會員單位告知改選日期，並在今天舉行的第9屆第9次理事會中審查會員代表名單、理監事選舉辦法等相關資料。
中華民國體育運動總會表示，今天理事會共有26人出席參與且會議流程都依照章程進行，並在會中決議依照原訂時間於11月15召開第十屆第一次會員代表大會，並依照第十屆理監事選舉辦法進行改選，一切過程絕對是公平、公正、公開。
