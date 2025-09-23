快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

韓國羽賽／王齊麟邱相榤直落二速勝 男雙闖頭關

中央社／ 台北23日電
王齊麟(後)與邱相榤。 法新社
王齊麟(後)與邱相榤。 法新社

世界羽球聯盟（BWF）超級500的韓國羽球公開賽，台灣羽球男雙組合王齊麟邱相榤今天在首輪僅花29分鐘就以21比10、21比11取勝，下一戰將與李哲輝、楊博軒爭取8強門票。

世界排名第21的「麟榤配」王齊麟、邱相榤已合拍滿1年，去年兩人在搭檔不到1個月情況下，就勇闖韓國羽球公開賽男雙4強，展現「台灣雙塔」無限潛力。如今再度前往熟悉的賽場，王齊麟、邱相榤在首輪迎戰世界排名第32的日本組合野村拓海、霜上雄一。

繼5月的台北公開賽後再度正面交鋒，王齊麟、邱相榤在首局展現壓制力，迅速掌握主動權，打得對手毫無招架之力，不僅以11比6進入技術暫停，後段更連得6分以21比10先馳得點。

手握聽牌優勢的王齊麟、邱相榤，雖然在第2局一開始與對手處於拉鋸戰，不過在技術暫停後，再度把握對手陷入亂流的機會，一鼓作氣連得7分以21比11拿下比賽勝利，順利闖頭關晉級男雙16強。

另外，名列男雙第5種子的李哲輝、楊博軒，在首輪同樣展現宰制力，僅花29分鐘就以21比18、21比10擊敗「雙胞胎組合」李芳任、李芳至，贏得這場台灣內戰，不過兩人將在次輪與王齊麟、邱相榤正面交鋒，力拚8強門票。

王齊麟 邱相榤 羽球

延伸閱讀

大陸羽賽／林俊易首勝克里斯蒂晉8強 麟榤配連兩周輸同對手

中國名人賽／擊敗空靈女神丈夫 麟榤配20分鐘光速闖關

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

香港羽賽／李哲輝楊博軒苦戰50分鐘 晉男雙16強

相關新聞

韓國羽賽／王齊麟邱相榤直落二速勝 男雙闖頭關

世界羽球聯盟（BWF）超級500的韓國羽球公開賽，台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤今天在首輪僅花29分鐘就以21比10、2...

足球／助巴黎聖日耳曼歐冠封王 登貝萊勇奪金球獎

巴黎聖日耳曼（PSG）球星登貝萊（Ousmane Dembele）今天勇奪金球獎，他在這支法國甲級足球聯賽勁旅贏得歐洲冠...

田徑／世錦賽奇緣 巴西名將奪金又尋回遺失婚戒

東京世界田徑錦標賽男子20公里競走金牌、巴西選手卡約邦芬在這屆賽事的經歷堪稱離奇。他以1小時18分35秒摘下生涯首金，卻...

全運會／奧運國手領軍橫掃輕艇激流4金 台中締造新猷

114年全國運動會輕艇激流賽事今天在宜蘭安農溪人工激流場圓滿落幕，巴黎奧運國手張筑涵和吳少璿領銜的台中市代表隊，加上亞錦...

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽 中華隊勇奪2金5銀1銅

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽（1st Invitational Cross-Strait Cities Kick...

運動部辦大專研討會 最夯AI也入題

運動部今天於國立中央大學舉辦為期2天1夜的「大專校院體育主管業務研討會」，邀請全國大專院校體育主管齊聚一堂，以「體育行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。