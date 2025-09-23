韓國羽賽／王齊麟邱相榤直落二速勝 男雙闖頭關

世界羽球聯盟（BWF）超級500的韓國羽球公開賽，台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤今天在首輪僅花29分鐘就以21比10、21比11取勝，下一戰將與李哲輝、楊博軒爭取8強門票。

世界排名第21的「麟榤配」王齊麟、邱相榤已合拍滿1年，去年兩人在搭檔不到1個月情況下，就勇闖韓國羽球公開賽男雙4強，展現「台灣雙塔」無限潛力。如今再度前往熟悉的賽場，王齊麟、邱相榤在首輪迎戰世界排名第32的日本組合野村拓海、霜上雄一。

繼5月的台北公開賽後再度正面交鋒，王齊麟、邱相榤在首局展現壓制力，迅速掌握主動權，打得對手毫無招架之力，不僅以11比6進入技術暫停，後段更連得6分以21比10先馳得點。

手握聽牌優勢的王齊麟、邱相榤，雖然在第2局一開始與對手處於拉鋸戰，不過在技術暫停後，再度把握對手陷入亂流的機會，一鼓作氣連得7分以21比11拿下比賽勝利，順利闖頭關晉級男雙16強。

另外，名列男雙第5種子的李哲輝、楊博軒，在首輪同樣展現宰制力，僅花29分鐘就以21比18、21比10擊敗「雙胞胎組合」李芳任、李芳至，贏得這場台灣內戰，不過兩人將在次輪與王齊麟、邱相榤正面交鋒，力拚8強門票。