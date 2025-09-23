聽新聞
足球／助巴黎聖日耳曼歐冠封王 登貝萊勇奪金球獎
巴黎聖日耳曼（PSG）球星登貝萊（Ousmane Dembele）今天勇奪金球獎，他在這支法國甲級足球聯賽勁旅贏得歐洲冠軍聯賽的球季扮演重要角色。
28歲的登貝萊擊敗金童亞馬爾（Lamine Yamal），成為新科金球獎（Ballon d'Or）得主。
登貝萊曾效力德國甲級聯賽勁旅多特蒙德（Borussia Dortmund）以及西班牙甲級聯賽（LaLiga）豪門巴塞隆納（FC Barcelona），上賽季他代表巴黎聖傑曼出戰各項賽事共打入35球，協助球隊贏得法甲、法國盃雙冠王，並首度登頂歐冠（ChampionsLeague）。
登貝萊今天在巴黎夏特雷劇院（Theatre duChatelet）領獎時感性表示：「我真的說不出話來，這對我來說是個不可思議的賽季。」
他特別感謝教頭恩立格（Luis Enrique），稱他「就像父親一樣」。
登貝萊強調：「這雖然是個人獎項，但真正的贏家是整個球隊。」
