快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

全運會／奧運國手領軍橫掃輕艇激流4金 台中締造新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴黎奧運國手吳少璿奪下激流標桿男子組單人愛斯基摩艇金牌。圖／台中運動局提供
巴黎奧運國手吳少璿奪下激流標桿男子組單人愛斯基摩艇金牌。圖／台中運動局提供

114年全國運動會輕艇激流賽事今天在宜蘭安農溪人工激流場圓滿落幕，巴黎奧運國手張筑涵和吳少璿領銜的台中市代表隊，加上亞錦賽國手周芝瑾和男子新秀張富驊，克服惡劣天候，勇奪本屆4面金牌，締造全運會激流賽事首度由單一縣市「橫掃金牌」的歷史紀錄。

首次代表台中出戰全運會的男子C艇張富驊，在學長姐的指導與鼓勵下脫穎而出，勇奪金牌；他賽後激動落淚，與教練擁抱，並開心喊道：「我做到了！能和學長姐們一起完成大滿貫紀錄，這是最難忘的時刻！」

台中運動局指出，本屆賽事中，張筑涵、吳少璿及周芝瑾展現國際賽經驗與穩定實力，在教練團戰術指導下迎戰風雨，為台中摘下多面金牌；三名選手賽後興奮表示，不僅為自己爭光，更為台中市完成全數奪金的壯舉，證明台中輕艇在全國的堅強實力。

台中運動局長游志祥在第一時間代表市長盧秀燕向全體選手、教練與後勤團隊致賀，感謝大家全力以赴，為台中締造前所未有的榮耀。運動局也提到市長盧秀燕十分重視競技運動發展，市府不僅積極培育優秀選手，更投資於基層養成與場地建設。透過康橋水域設立全市首座「水域運動管理中心」、改善豐原區軟埤仔溪環境、推動橡皮壩工程及添購訓練器材等，全面優化水域運動設施，為台中培育更多國際級好手。

輕艇 張筑涵 全運會

延伸閱讀

影／與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

中市與亞總簽備忘錄 單一窗口服務台商定居投資

相關新聞

全運會／奧運國手領軍橫掃輕艇激流4金 台中締造新猷

114年全國運動會輕艇激流賽事今天在宜蘭安農溪人工激流場圓滿落幕，巴黎奧運國手張筑涵和吳少璿領銜的台中市代表隊，加上亞錦...

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽 中華隊勇奪2金5銀1銅

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽（1st Invitational Cross-Strait Cities Kick...

運動部辦大專研討會 最夯AI也入題

運動部今天於國立中央大學舉辦為期2天1夜的「大專校院體育主管業務研討會」，邀請全國大專院校體育主管齊聚一堂，以「體育行政...

拉沃盃／小蠻牛獨拿兩點沒用 地主英雄「關門」助世界隊奪4年第3冠

不只是美國「一哥」，世界排名第5的弗里茲（Taylor Fritz）也是今年拉沃盃世界隊的排名最高球員，他也扛起責任，昨...

飛鏢／台灣史上首度突破！12位國手征戰WDF世界盃錦標賽

中華民國競技飛鏢總會成功爭取到代表台灣參加「WDF 世界盃飛鏢錦標賽」資格，這是台灣飛鏢選手首次正式登上世界盃舞台，意義非凡！2025年賽事將於9月22日至9月28日在韓國KINTEX 10A Hal

陳彥博刻苦減重9公斤 備戰希臘250公里超馬

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬；陳彥博為了這場賽事，在5個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。