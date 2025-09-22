全運會／奧運國手領軍橫掃輕艇激流4金 台中締造新猷

114年全國運動會輕艇激流賽事今天在宜蘭安農溪人工激流場圓滿落幕，巴黎奧運國手張筑涵和吳少璿領銜的台中市代表隊，加上亞錦賽國手周芝瑾和男子新秀張富驊，克服惡劣天候，勇奪本屆4面金牌，締造全運會激流賽事首度由單一縣市「橫掃金牌」的歷史紀錄。

首次代表台中出戰全運會的男子C艇張富驊，在學長姐的指導與鼓勵下脫穎而出，勇奪金牌；他賽後激動落淚，與教練擁抱，並開心喊道：「我做到了！能和學長姐們一起完成大滿貫紀錄，這是最難忘的時刻！」

台中運動局指出，本屆賽事中，張筑涵、吳少璿及周芝瑾展現國際賽經驗與穩定實力，在教練團戰術指導下迎戰風雨，為台中摘下多面金牌；三名選手賽後興奮表示，不僅為自己爭光，更為台中市完成全數奪金的壯舉，證明台中輕艇在全國的堅強實力。

台中運動局長游志祥在第一時間代表市長盧秀燕向全體選手、教練與後勤團隊致賀，感謝大家全力以赴，為台中締造前所未有的榮耀。運動局也提到市長盧秀燕十分重視競技運動發展，市府不僅積極培育優秀選手，更投資於基層養成與場地建設。透過康橋水域設立全市首座「水域運動管理中心」、改善豐原區軟埤仔溪環境、推動橡皮壩工程及添購訓練器材等，全面優化水域運動設施，為台中培育更多國際級好手。