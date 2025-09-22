田徑／世錦賽奇緣 巴西名將奪金又尋回遺失婚戒

東京世界田徑錦標賽男子20公里競走金牌、巴西選手卡約邦芬在這屆賽事的經歷堪稱離奇。他以1小時18分35秒摘下生涯首金，卻在比賽途中搞丟婚戒。所幸消息擴散後，隔日即「奇蹟式」尋獲婚戒，趕在他21日晚間返國前回到主人手中，為這趟「奪金之旅」劃下完美句點。

34歲的卡約邦芬（Caio Bonfim）20日賽後對著前來採訪的日本媒體露出空空的左手無名指，表示他在比賽約3公里處，發現左手無名指上的婚戒不見了。回頭查看他在13日35公里競走比賽時的照片，當時手上確實帶著婚戒。

卡約邦芬透過媒體呼籲協尋，「我相信日本人，不管是20公里還是35公里的比賽，日本人都會為非日本選手加油。請大家幫幫我」。而就在隔天21日，婚戒便被尋獲並物歸原主。

日媒報導，有民眾看到「遺失婚戒」的新聞，特地跑到現場查看，工作人員也拼命幫忙找，但還是沒有找到。雖然卡約邦芬說，因為擔心妻子責罵、想著至少摘金將功贖罪，儘管心神不寧，最終仍驅使他拿下金牌，但對於一枚金牌而言，這樣的代價也不算小。

沒想到就在隔天，卡約邦芬就拿回了他的戒指，據知有民眾在賽道附近撿到戒指，並透過大會相關人員，拿到選手下榻的飯店交還給本人。

卡約邦芬也興奮在Instagram限時動態發布手上戴著婚戒的照片。他還幽默詢問網友，「請問我找到結婚戒指了嗎？」，並提供3個選項，「找到了」、「沒有了，這是熔掉金牌打的」、「買了新戒指」。

巴西大型體育新聞網站Globo Esporte刊登了卡約邦芬拿著戒指、面帶笑容的照片。報導稱，卡約邦芬在2016年11月與營養師茱莉安娜結婚，婚戒是用父母贈與的6枚戒指熔鑄、重新打造而成，相當具有意義。

這段「奇蹟式尋回婚戒」的過程在社群媒體引發熱議，有網友說，「太好了，終於找到了」、「果然是日本」、「要是在巴西大概早就被熔掉了」、「也太幸運了吧」，對日本的稱讚不斷。