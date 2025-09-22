快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽 中華隊勇奪2金5銀1銅

聯合報／ 即時報導
我國選手在首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽獲得2金5銀1銅。圖／中華民國踢拳道協會提供
我國選手在首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽獲得2金5銀1銅。圖／中華民國踢拳道協會提供

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽（1st Invitational Cross-Strait Cities Kickboxing Tournament ），9月18至21日在香港九龍廣場進行，中華隊勇奪2金5銀1銅，中華民國踢拳道協會秘書長蔡豐穗表示，這些成績不僅是對選手們辛勤訓練的肯定，更展現了我國在自由搏擊舞台上的強勁實力。

中華隊摘金是K1女子52KG-林誼如、K1男子71KG林勁成。披銀的好手是K1女子56KG陳芊妘、K1男子64KG呂丞凱、K1男子67KG余澤隆、低踢男子63.5KG李岱融及全接觸女子56KG-張劭慈。K1男子57KG沈琮喻則獲得銅牌。-林勁成並獲得最佳選手獎。

蔡豐穗說，選手在場上奮戰不懈、全力以赴，也交出亮眼成績單，「我們期待未來有更多熱血好手一同加入行列，一起為夢想揮灑汗水，為榮耀而戰。」

中華民國踢拳道協會表示，Kickboxing中文翻譯是踢拳道，國內大多翻譯為「自由搏擊」。其實自由搏擊這一詞不是Kickboxing的正確翻譯，之所以Kickboxing會被翻譯為自由搏擊是因為之前國內初認識Kickboxing，將運用拳法和腿法的Kickboxing翻譯成自由搏擊。踢拳道不拘泥於任何固定的套路招式，而是提倡在實戰中根據戰況自由發揮，靈活施展拳、腳、肘、膝和摔跌等各種立體技術；長短兼備，全面施展，以最終擊倒或戰勝對手為目的。

我國選手在首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽獲得2金5銀1銅。圖／中華民國踢拳道協會提供
我國選手在首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽獲得2金5銀1銅。圖／中華民國踢拳道協會提供

中華隊

延伸閱讀

U16女籃／贏南韓了！中華隊20分領先差點花光 驚險奪首勝

棒球亞錦賽／林盛恩先發4局狂飆10K 中華隊狂電巴勒斯坦奪首勝

亞錦賽／中華隊首戰巴勒斯坦 紅人1A林盛恩擔任先發

滑輪溜冰／劉懿萱競速世錦賽摘金 女子馬拉松中華隊包辦前4

相關新聞

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽 中華隊勇奪2金5銀1銅

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽（1st Invitational Cross-Strait Cities Kick...

運動部辦大專研討會 最夯AI也入題

運動部今天於國立中央大學舉辦為期2天1夜的「大專校院體育主管業務研討會」，邀請全國大專院校體育主管齊聚一堂，以「體育行政...

拉沃盃／小蠻牛獨拿兩點沒用 地主英雄「關門」助世界隊奪4年第3冠

不只是美國「一哥」，世界排名第5的弗里茲（Taylor Fritz）也是今年拉沃盃世界隊的排名最高球員，他也扛起責任，昨...

飛鏢／台灣史上首度突破！12位國手征戰WDF世界盃錦標賽

中華民國競技飛鏢總會成功爭取到代表台灣參加「WDF 世界盃飛鏢錦標賽」資格，這是台灣飛鏢選手首次正式登上世界盃舞台，意義非凡！2025年賽事將於9月22日至9月28日在韓國KINTEX 10A Hal

陳彥博刻苦減重9公斤 備戰希臘250公里超馬

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬；陳彥博為了這場賽事，在5個月...

路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

（中央社記者林尚縈、實習記者周依恩柏林21日專電）2025柏林馬拉松21日開跑，今年首度允許跑者配戴開放式耳機參賽。賽會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。