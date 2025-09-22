首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽 中華隊勇奪2金5銀1銅

首屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊錦標賽（1st Invitational Cross-Strait Cities Kickboxing Tournament ），9月18至21日在香港九龍廣場進行，中華隊勇奪2金5銀1銅，中華民國踢拳道協會秘書長蔡豐穗表示，這些成績不僅是對選手們辛勤訓練的肯定，更展現了我國在自由搏擊舞台上的強勁實力。

中華隊摘金是K1女子52KG-林誼如、K1男子71KG林勁成。披銀的好手是K1女子56KG陳芊妘、K1男子64KG呂丞凱、K1男子67KG余澤隆、低踢男子63.5KG李岱融及全接觸女子56KG-張劭慈。K1男子57KG沈琮喻則獲得銅牌。-林勁成並獲得最佳選手獎。

蔡豐穗說，選手在場上奮戰不懈、全力以赴，也交出亮眼成績單，「我們期待未來有更多熱血好手一同加入行列，一起為夢想揮灑汗水，為榮耀而戰。」