運動部辦大專研討會 最夯AI也入題

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部舉辦為期2天1夜的「大專校院體育主管業務研討會」，常務次長洪志昌出席。圖／運動部提供
運動部舉辦為期2天1夜的「大專校院體育主管業務研討會」，常務次長洪志昌出席。圖／運動部提供

運動部今天於國立中央大學舉辦為期2天1夜的「大專校院體育主管業務研討會」，邀請全國大專院校體育主管齊聚一堂，以「體育行政主管機關定位與願景」為主軸，分享推動大專體育的經驗與策略，並首次邀請國際大學運動總會（FISU） Leonz Eder會長來台進行專題演講，展現大專體育與國際接軌的重要一步。

運動部常務次長洪志昌表示， FISU現任瑞士籍會長Mr. Leonz Eder 在公務繁忙之際特地撥冗來台，象徵國際大學體育對台灣的重視，並期望透過更多合作，讓台灣持續於國際運動舞台發光發熱。

洪志昌同時指出，運動部採「1部、1署、3中心」的組織架構，六大施政方向包括「落實全民運動」、「整合競技運動結構與制度」、「提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度」、「促進運動產業商業發展」、「實踐永續與多元價值」及「投入青少年與基層人才培育」，這六大面向不僅回應國內體育發展的需求，也與國際趨勢相互呼應。運動部將持續與大專校院攜手努力，提供政策與資源的支持，讓大專體育不僅成為培育人才的重要基石，也成為提升台灣國際能見度的重要力量。

本次研討會依循國際體育發展趨勢，結合運動部未來工作面向，規劃多項活動與議題，包括運動部與全民運動署業務宣導、FISU會長專題演講，以及三大主題討論，分別是適應運動的推廣與發展、活化校園淨零策略實踐大學社會責任，以及校際社區融入學生運動。

研討會邀請各領域專家學者分享計畫問題分析、策略規劃、階段目標與預期效益，並邀集全國公、私立大專校院體育主管共同研討，分享經驗、貢獻智慧，凝聚推展創新思維。

針對現今學生對網路與AI的高度使用，運動部特邀台灣師範大學張育愷教授分享AI新世代的學術契機與挑戰，協助教師了解學生學習現況並提供指導。同時，邀請台北市立大學許瓊云教授針對大學體育運動性平進行分享，期許落實兩性運動平權目標。

運動部表示，透過一年一度的業務研討會，不僅能加強大專校院體育行政主管的聯繫與業務協調，也能提升體育政策宣導效果，進一步提昇學校體育行政品質及落實學校體育政策。本次研討會期望透過經驗交流，啟發各校體育行政及實務工作的推動，共同追求我國運動政策的卓越。

