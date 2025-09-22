快訊

拉沃盃／小蠻牛獨拿兩點沒用 地主英雄「關門」助世界隊奪4年第3冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透

不只是美國「一哥」，世界排名第5的弗里茲（Taylor Fritz）也是今年拉沃盃世界隊的排名最高球員，他也扛起責任，昨天第二日力退現任球王、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天最終日賽程的壓軸戰再「關門」成功，以6：3、7：6（7：4）拍下德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），助隊奪下第3座拉沃盃金盃。

弗里茲來自加州，今年拉沃盃正是在舊金山舉行，對「地主」格外有意義；他在3天賽程中兩度擊敗世界排名第三的好手，助隊以15：9奪下近4屆的第3冠，也避免去年歐洲隊最終日上演大逆轉的劇本再上演。

「我們會有個好玩的夜晚，當然會在休息室噴一下香檳。」弗里茲在頒獎典禮前笑說。

由「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）發起的拉沃盃，從2017年開始舉辦，歐洲隊包辦前4座冠軍，世界隊2022年首度登頂，隔年衛冕成功，今年在陣容「星度」不如歐洲隊下上演驚奇，尤其第二日的4戰全勝，為勝利奠定基礎，僅管今天歐洲隊在「小蠻牛」雙打、單打都奪勝剩下一度看到逆轉機會，但弗里茲成功「關門」，避免讓歐洲隊扳平戰局。

這也是美國名將阿格西（Andre Agassi）首度出任世界隊隊長，弗里茲就提到，看到像阿格西這樣的傳奇在板凳區為自己加油，肯定會火力全開、全力以赴。

「澳洲小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）一人包辦世界隊7分，同樣是奪勝功臣，他讚拉沃盃是很棒的團體賽事，「每次上場我都盡我所能，很高興這個周末能為世界隊贏下幾場比賽。」

昨天連吞4敗的歐洲隊，今天靠阿爾卡拉斯單、雙打都奪勝保住生機，若澤瑞夫壓軸奪勝就能扳平戰局到關鍵加賽，不過弗里茲沒讓大逆轉發生，阿爾卡拉斯讚團隊拚到最後，「我們做了該做的事情，我認為效果很好。」

拉沃盃／小蠻牛獨拿兩點沒用 地主英雄「關門」助世界隊奪4年第3冠

不只是美國「一哥」，世界排名第5的弗里茲（Taylor Fritz）也是今年拉沃盃世界隊的排名最高球員，他也扛起責任，昨...

