飛鏢／台灣史上首度突破！12位國手征戰WDF世界盃錦標賽

中華民國競技飛鏢總會成功爭取到代表台灣參加「WDF 世界盃飛鏢錦標賽」資格，這是台灣飛鏢選手首次正式登上世界盃舞台，意義非凡！2025年賽事將於9月22日至9月28日在韓國KINTEX 10A Hall盛大舉行，本屆賽事共有47個國家派出代表隊同場競技，爭奪世界最高榮譽。

台灣代表隊在9月20日完成台灣奧地利國際飛鏢交流賽後，隨即於21日啟程前往韓國，全力備戰世界盃賽事。參賽資格來之不易，選手們必須在國內嚴格的選拔中脫穎而出，才能披上國家戰袍。對全體國手而言，這不僅是一場比賽，更是台灣飛鏢發展史上的重要里程碑。

WDF世界盃飛鏢錦標賽是國際飛鏢運動的最高殿堂，每屆都吸引世界菁英選手參與，進行單打、雙打與團體等多元項目。中華民國競技飛鏢總會總會長郭金耀表示，能夠首度踏上WDF世界盃舞台，是多年推廣與努力的成果。世界盃競爭激烈，不僅要在國內勝出，更要面對來自歐洲、美洲、亞洲及非洲等40多國菁英的挑戰。今年的台灣代表隊結合了經驗豐富的老將與潛力十足的新秀，將以穩定的技術、冷靜的心態與強大的團隊默契，迎戰世界舞台，為台灣爭光。

WDF世界盃飛鏢錦標賽國家代表隊選拔，8位選手從中脫穎而出。 中華民國競技飛鏢總會提供

台灣與奧地利國際飛鏢交流賽圓滿落幕。 中華民國競技飛鏢總會提供

台灣國家代表選手、領隊、裁判與郭總會長交流賽前合影。 中華民國競技飛鏢總會提供