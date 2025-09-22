快訊

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

飛鏢／台灣史上首度突破！12位國手征戰WDF世界盃錦標賽

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣國家代表隊啟程前往韓國出賽世界盃。中華民國競技飛鏢總會提供
台灣國家代表隊啟程前往韓國出賽世界盃。中華民國競技飛鏢總會提供

中華民國競技飛鏢總會成功爭取到代表台灣參加「WDF 世界盃飛鏢錦標賽」資格，這是台灣飛鏢選手首次正式登上世界盃舞台，意義非凡！2025年賽事將於9月22日至9月28日在韓國KINTEX 10A Hall盛大舉行，本屆賽事共有47個國家派出代表隊同場競技，爭奪世界最高榮譽。

台灣代表隊在9月20日完成台灣奧地利國際飛鏢交流賽後，隨即於21日啟程前往韓國，全力備戰世界盃賽事。參賽資格來之不易，選手們必須在國內嚴格的選拔中脫穎而出，才能披上國家戰袍。對全體國手而言，這不僅是一場比賽，更是台灣飛鏢發展史上的重要里程碑。

WDF世界盃飛鏢錦標賽是國際飛鏢運動的最高殿堂，每屆都吸引世界菁英選手參與，進行單打、雙打與團體等多元項目。中華民國競技飛鏢總會總會長郭金耀表示，能夠首度踏上WDF世界盃舞台，是多年推廣與努力的成果。世界盃競爭激烈，不僅要在國內勝出，更要面對來自歐洲、美洲、亞洲及非洲等40多國菁英的挑戰。今年的台灣代表隊結合了經驗豐富的老將與潛力十足的新秀，將以穩定的技術、冷靜的心態與強大的團隊默契，迎戰世界舞台，為台灣爭光。

WDF世界盃飛鏢錦標賽國家代表隊選拔，8位選手從中脫穎而出。 中華民國競技飛鏢總會提供
WDF世界盃飛鏢錦標賽國家代表隊選拔，8位選手從中脫穎而出。 中華民國競技飛鏢總會提供

台灣與奧地利國際飛鏢交流賽圓滿落幕。 中華民國競技飛鏢總會提供
台灣與奧地利國際飛鏢交流賽圓滿落幕。 中華民國競技飛鏢總會提供

台灣國家代表選手、領隊、裁判與郭總會長交流賽前合影。 中華民國競技飛鏢總會提供
台灣國家代表選手、領隊、裁判與郭總會長交流賽前合影。 中華民國競技飛鏢總會提供

郭總會長賽前鼓舞台灣國家代表隊選手。 中華民國競技飛鏢總會提供
郭總會長賽前鼓舞台灣國家代表隊選手。 中華民國競技飛鏢總會提供

舞台 菁英 中華民國 成功

相關新聞

拉沃盃／小蠻牛獨拿兩點沒用 地主英雄「關門」助世界隊奪4年第3冠

不只是美國「一哥」，世界排名第5的弗里茲（Taylor Fritz）也是今年拉沃盃世界隊的排名最高球員，他也扛起責任，昨...

飛鏢／台灣史上首度突破！12位國手征戰WDF世界盃錦標賽

中華民國競技飛鏢總會成功爭取到代表台灣參加「WDF 世界盃飛鏢錦標賽」資格，這是台灣飛鏢選手首次正式登上世界盃舞台，意義非凡！2025年賽事將於9月22日至9月28日在韓國KINTEX 10A Hal

陳彥博刻苦減重9公斤 備戰希臘250公里超馬

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬；陳彥博為了這場賽事，在5個月...

路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

（中央社記者林尚縈、實習記者周依恩柏林21日專電）2025柏林馬拉松21日開跑，今年首度允許跑者配戴開放式耳機參賽。賽會...

電競／奪LCP年度冠軍 飛牡蠣挺進世界大賽

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，CFO）在LCP賽季決賽中，以3：0擊敗越南強敵TSW，奪下年...

花滑／李宇翔獲冬奧門票爆哭 內心感動言語無法形容

確定取得2026米蘭冬季奧運資格那一刻，台灣花滑新星李宇翔完全壓力釋放爆哭，他心情難以平復表示，無法用言語形容這份感動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。