快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

陳彥博刻苦減重9公斤 備戰希臘250公里超馬

中央社／ 台北22日電
台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，已於昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬。圖／陳彥博提供
台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，已於昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬。圖／陳彥博提供

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬；陳彥博為了這場賽事，在5個月內瘦了9公斤，希望能完賽創佳績。

希臘250公里超級馬拉松賽共有6個分站，比賽預計從9月28日到10月4日，選手將穿越希臘伯羅奔尼撒半島最荒涼地區，起點位於寧靜的漁村卡達米利附近，也是斯巴達戰役歷史故事的地方。

賽事規定選手必須自給自足，背負約9公斤裝備與糧食，主辦單位只會提供限額水分。

賽程中選手需通過多達30個檢查哨，每個檢查哨只提供1公升飲水。每天都有不同的海拔起降山徑地形，也必須觀看地圖和尋找正確賽道標記，所有參賽者每天必須在限定時間內完成並抵達終點。

陳彥博之前為了3月的北極圈617公里挑戰賽增重到69公斤，這次為了希臘超馬，除了遠赴歐洲進行高山訓練外，體重也減掉9公斤。

陳彥博在接受媒體訪問時表示，「這次溫差會在攝氏10到35度，要做好不同的裝備轉換，以及不同策略與體能分配管理，除了考驗體能與耐力外，更是對心理與自我管理的一大挑戰」。

陳彥博笑說：「我其實很愛吃，但為了準備比賽，這次整整5個月很嚴格的管控飲食，最困難的是減重過程中，肌肉量會流失，所以訓練不能怠惰，也常有時候半夜會餓醒。」

超馬 陳彥博 挑戰賽

延伸閱讀

網球／挺反政府學生抗議遭媒體針對 傳約克維奇舉家移居希臘

歐錦賽／率希臘奪銅比NBA冠軍還爽 字母哥：人生最偉大的成就

歐錦賽／「字母哥」揮陰霾狂轟30分17籃板 希臘險勝芬蘭奪銅牌

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

相關新聞

跆拳道／全小錦新埔、中正男女團冠軍 曾櫟騁兒女摘雙金

全國國小學生跆拳道錦標賽今於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，繼昨天包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小今再奪對打...

羽球／「戴資穎學妹」包雙料冠軍 跨組照樣登頂

第四屆羽霸盃全國羽球錦標賽首度移師台北舉行，吸引近兩千名選手齊聚，賽事規模再創新高，其中有一半以上選手來自中南部，來自高...

陳彥博刻苦減重9公斤 備戰希臘250公里超馬

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬；陳彥博為了這場賽事，在5個月...

路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

（中央社記者林尚縈、實習記者周依恩柏林21日專電）2025柏林馬拉松21日開跑，今年首度允許跑者配戴開放式耳機參賽。賽會...

電競／奪LCP年度冠軍 飛牡蠣挺進世界大賽

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，CFO）在LCP賽季決賽中，以3：0擊敗越南強敵TSW，奪下年...

花滑／李宇翔獲冬奧門票爆哭 內心感動言語無法形容

確定取得2026米蘭冬季奧運資格那一刻，台灣花滑新星李宇翔完全壓力釋放爆哭，他心情難以平復表示，無法用言語形容這份感動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。