陳彥博刻苦減重9公斤 備戰希臘250公里超馬

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博，昨天深夜出發前往希臘，備戰9月28日開跑的250公里希臘超馬；陳彥博為了這場賽事，在5個月內瘦了9公斤，希望能完賽創佳績。

希臘250公里超級馬拉松賽共有6個分站，比賽預計從9月28日到10月4日，選手將穿越希臘伯羅奔尼撒半島最荒涼地區，起點位於寧靜的漁村卡達米利附近，也是斯巴達戰役歷史故事的地方。

賽事規定選手必須自給自足，背負約9公斤裝備與糧食，主辦單位只會提供限額水分。

賽程中選手需通過多達30個檢查哨，每個檢查哨只提供1公升飲水。每天都有不同的海拔起降山徑地形，也必須觀看地圖和尋找正確賽道標記，所有參賽者每天必須在限定時間內完成並抵達終點。

陳彥博之前為了3月的北極圈617公里挑戰賽增重到69公斤，這次為了希臘超馬，除了遠赴歐洲進行高山訓練外，體重也減掉9公斤。

陳彥博在接受媒體訪問時表示，「這次溫差會在攝氏10到35度，要做好不同的裝備轉換，以及不同策略與體能分配管理，除了考驗體能與耐力外，更是對心理與自我管理的一大挑戰」。

陳彥博笑說：「我其實很愛吃，但為了準備比賽，這次整整5個月很嚴格的管控飲食，最困難的是減重過程中，肌肉量會流失，所以訓練不能怠惰，也常有時候半夜會餓醒。」