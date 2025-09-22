快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

電競／奪LCP年度冠軍 飛牡蠣挺進世界大賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中信飛牡蠣電競戰隊奪下LCP年度冠軍。圖／中信飛牡蠣提供
中信飛牡蠣電競戰隊奪下LCP年度冠軍。圖／中信飛牡蠣提供

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，CFO）在LCP賽季決賽中，以3：0擊敗越南強敵TSW，奪下年度冠軍，正式宣告以賽區冠軍身份挺進10月的S15世界大賽，戰隊口號「殼以」也傳遞隊伍堅持與拼搏的精神，並向所有支持的粉絲喊話：「我們做到了！」

LCP賽季決賽在越南峴港的Tien Son體育館登場，三千多名觀眾共同見證下，CFO第一把比賽在前期的小團碰撞上陷入劣勢，不過戰術策略執行徹底，遊戲時間22分半的一波完美團戰解決TSW場上五名選手，自此逆轉局勢；第二把上路選手輪換，Rest（徐士傑）拿出擅長角色扛住邊線，再靠打野JunJia（余峻嘉）、輔助Kaiwing（凌啟榮）不斷跑動串聯攻勢，中路HongQ（蔡明宏）和下路Doggo（邱梓銓）全力輸出，穩穩拿下、搶先聽牌。

第三把CFO陷入對手的打架節奏，前期打得相對痛苦，不過靠著18歲的HongQ膽大心細的極限操作，帶領隊伍扭轉頹勢，不只幫助隊伍直落三取得勝利，贏下2025LCP年度冠軍，HongQ更為自己爭取到冠軍賽的MVP。

奪下MVP的HongQ說：「今天打得很順，也要謝謝隊友們的完美配合，能拿下FMVP我感到非常開心。」

能拿下年度冠軍，教練Chawy（黃心磊）表示對手表現很好，但自身團隊發揮得更好，團隊花了很多時間準備，不只是選手個人操作，還有策略和戰術上的設計與規劃，這份榮耀是隊伍用時間與心血贏來的。

教練Wulala（柳勝瑋）也非常欣慰隊伍的成長與默契提升，隊上元老選手Rest補充說：「CFO就像一個大家庭，教練、選手、後勤的所有人都把自己的工作做得很好，大家都全力以赴，才能有今天的成績。」JunJia感謝隊友們的互相信任，讓他很享受比賽的過程，Doggo和Kaiwing則是特別感謝粉絲們的支持，有大家的加油吶喊更充滿動力。

CFO將以賽區第一種子身份挺進即將到來的世界大賽，首次參賽的上路選手Driver（沈宗樺）說：「我會全力以赴，展現最好的自己。」在國際賽場已經有精彩表現的HongQ也表達了期待，他說：「我會調整狀態，迎接挑戰，希望我們能走得更遠。」

今年英雄聯盟職業聯賽開始前，越南、台港澳、日本、大洋洲以及東南亞整併成英雄聯盟太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱LCP），是韓國LCK、中國LPL、歐洲LEC、美洲LTA之外的第五個賽區。在賽區內，CFO囊括三個賽段的冠軍，並在第二賽段及第三賽段斬獲全勝、締造23連勝紀錄，更三度代表賽區出戰國際賽。

CFO在今年三月於韓國的FST對抗賽中，以黑馬姿態擊敗LPL、LEC、LTA的代表隊伍，讓全球粉絲開始認識來自台灣的「會飛的牡蠣」。這個隊名源自中國信託品牌精神We Are Family中的Family諧音，再度成為話題焦點。七月於加拿大溫哥華舉行的MSI季中邀請賽中，CFO將2024年世界冠軍T1逼至賽點，並在BO5比賽中戰勝其他四大賽區的隊伍，創下13年來台灣隊伍在國際賽事中的新紀錄，全球排名由年初的第46名猛升至前十，讓其他賽區不敢小覷LCP賽區。

中信飛牡蠣電競戰隊奪下LCP年度冠軍。圖／中信飛牡蠣提供
中信飛牡蠣電競戰隊奪下LCP年度冠軍。圖／中信飛牡蠣提供

世界大賽

延伸閱讀

電玩／台灣戰隊CFO擊敗TSW奪冠 LCP聯賽頭號種子前進世界賽

LOL／2025 LCP決賽週末：越南峴港行前須知一次看

LOL／DCG達成PCS三連霸！10月初挑戰LCP升降賽 賽制一次看

新北電競玩夏祭16、17日登場 打造全齡電競互動祭典

相關新聞

跆拳道／全小錦新埔、中正男女團冠軍 曾櫟騁兒女摘雙金

全國國小學生跆拳道錦標賽今於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，繼昨天包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小今再奪對打...

羽球／「戴資穎學妹」包雙料冠軍 跨組照樣登頂

第四屆羽霸盃全國羽球錦標賽首度移師台北舉行，吸引近兩千名選手齊聚，賽事規模再創新高，其中有一半以上選手來自中南部，來自高...

路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

（中央社記者林尚縈、實習記者周依恩柏林21日專電）2025柏林馬拉松21日開跑，今年首度允許跑者配戴開放式耳機參賽。賽會...

電競／奪LCP年度冠軍 飛牡蠣挺進世界大賽

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，CFO）在LCP賽季決賽中，以3：0擊敗越南強敵TSW，奪下年...

花滑／李宇翔獲冬奧門票爆哭 內心感動言語無法形容

確定取得2026米蘭冬季奧運資格那一刻，台灣花滑新星李宇翔完全壓力釋放爆哭，他心情難以平復表示，無法用言語形容這份感動，...

競速溜冰／劉懿萱克服低潮 世錦賽女子馬拉松再稱霸

克服成都世運會後的低潮，台灣亞運國手劉懿萱暌違9年再度稱霸世界競速溜冰錦標賽的女子馬拉松。她表示相較於上次，唯一不變的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。