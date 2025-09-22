電競／奪LCP年度冠軍 飛牡蠣挺進世界大賽

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，CFO）在LCP賽季決賽中，以3：0擊敗越南強敵TSW，奪下年度冠軍，正式宣告以賽區冠軍身份挺進10月的S15世界大賽，戰隊口號「殼以」也傳遞隊伍堅持與拼搏的精神，並向所有支持的粉絲喊話：「我們做到了！」

LCP賽季決賽在越南峴港的Tien Son體育館登場，三千多名觀眾共同見證下，CFO第一把比賽在前期的小團碰撞上陷入劣勢，不過戰術策略執行徹底，遊戲時間22分半的一波完美團戰解決TSW場上五名選手，自此逆轉局勢；第二把上路選手輪換，Rest（徐士傑）拿出擅長角色扛住邊線，再靠打野JunJia（余峻嘉）、輔助Kaiwing（凌啟榮）不斷跑動串聯攻勢，中路HongQ（蔡明宏）和下路Doggo（邱梓銓）全力輸出，穩穩拿下、搶先聽牌。

第三把CFO陷入對手的打架節奏，前期打得相對痛苦，不過靠著18歲的HongQ膽大心細的極限操作，帶領隊伍扭轉頹勢，不只幫助隊伍直落三取得勝利，贏下2025LCP年度冠軍，HongQ更為自己爭取到冠軍賽的MVP。

奪下MVP的HongQ說：「今天打得很順，也要謝謝隊友們的完美配合，能拿下FMVP我感到非常開心。」

能拿下年度冠軍，教練Chawy（黃心磊）表示對手表現很好，但自身團隊發揮得更好，團隊花了很多時間準備，不只是選手個人操作，還有策略和戰術上的設計與規劃，這份榮耀是隊伍用時間與心血贏來的。

教練Wulala（柳勝瑋）也非常欣慰隊伍的成長與默契提升，隊上元老選手Rest補充說：「CFO就像一個大家庭，教練、選手、後勤的所有人都把自己的工作做得很好，大家都全力以赴，才能有今天的成績。」JunJia感謝隊友們的互相信任，讓他很享受比賽的過程，Doggo和Kaiwing則是特別感謝粉絲們的支持，有大家的加油吶喊更充滿動力。

CFO將以賽區第一種子身份挺進即將到來的世界大賽，首次參賽的上路選手Driver（沈宗樺）說：「我會全力以赴，展現最好的自己。」在國際賽場已經有精彩表現的HongQ也表達了期待，他說：「我會調整狀態，迎接挑戰，希望我們能走得更遠。」

今年英雄聯盟職業聯賽開始前，越南、台港澳、日本、大洋洲以及東南亞整併成英雄聯盟太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱LCP），是韓國LCK、中國LPL、歐洲LEC、美洲LTA之外的第五個賽區。在賽區內，CFO囊括三個賽段的冠軍，並在第二賽段及第三賽段斬獲全勝、締造23連勝紀錄，更三度代表賽區出戰國際賽。