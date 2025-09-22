路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

快訊

柏林馬拉松向來禁止配戴耳機，但未嚴格實施管制。如今放寬禁令，是否全面解禁引起討論。圖中央社提供
2025柏林馬拉松21日開跑，今年首度允許跑者配戴開放式耳機參賽。賽會強調，新規定讓跑者兼顧安全與聽音樂，多數跑者樂見開放，認為音樂有助掌握配速節奏，激勵堅持完賽。

柏林馬拉松是世界馬拉松大滿貫（World MarathonMajors）6大賽事之一，以路線平坦著稱，被視為最容易刷新個人最佳紀錄（PB）的國際馬拉松賽事。儘管天氣炎熱，今年仍吸引來自160個國家、近8萬名輪椅組、手搖車及路跑跑者參與。

2025柏林馬拉松開跑，今年首度允許跑者配戴開放式耳機參賽。圖中央社提供 中央通訊社
過去柏林馬拉松基於安全考量禁止戴耳機，近年相關禁令出現鬆動，今年首次正式允許選手配戴骨傳導或耳夾式等半開放設計的耳機。

柏林馬拉松賽事總監米爾德（Mark Milde）說：「有了開放式耳機，跑者能同時兼顧音樂、安全與比賽氣氛。」

2025柏林馬拉松開跑，今年首度允許跑者配戴開放式耳機參賽。墨西哥跑者Coral強調音樂對跑者的重要性，在長跑進入撞牆期時，音樂具有振奮的效果。圖中央社提供 中央通訊社
不少跑者受中央社訪問時表示，音樂能協助長跑選手掌握節奏、提振精神，成為突破極限的助力。

長期參加國際馬拉松的台灣選手林兆文即指出，現今市面上愈來愈多開放式耳機，已不再需要擔心安全問題。

來自德國南部的跑者剛普（Arian Gumpp）則認為，此次解禁主要是主辦單位與運動耳機品牌Shokz合作的行銷策略，「主辦方其實也管不了（選手戴耳機），很多人其實還是會戴非開放式耳機。如果要解禁，就應該全面開放」。

2025柏林馬拉松21日開跑，現場沿途跑道上群眾歡聲雷動，為經過的跑者高聲加油。圖中央社提供 中央通訊社
柏林馬拉松鬆綁耳機禁令，凸顯科技因應需求發展出多樣功能，不僅帶來便利，也逐步改變運動型態，為全球大型賽事是否跟進，開創新的討論空間。

