競速溜冰／劉懿萱克服低潮 世錦賽女子馬拉松再稱霸

中央社／ 台北22日電
2025世界競速溜冰錦標賽在中國舉行，21日進入最後一天賽事，台灣選手在女子馬拉松項目展現宰制力，其中劉懿萱（中）勇奪金牌，隊友施沛妤（左）摘下銀牌、李孟竹（右）獲得銅牌。圖／教練王伯孚提供
2025世界競速溜冰錦標賽在中國舉行，21日進入最後一天賽事，台灣選手在女子馬拉松項目展現宰制力，其中劉懿萱（中）勇奪金牌，隊友施沛妤（左）摘下銀牌、李孟竹（右）獲得銅牌。圖／教練王伯孚提供

克服成都世運會後的低潮，台灣亞運國手劉懿萱暌違9年再度稱霸世界競速溜冰錦標賽的女子馬拉松。她表示相較於上次，唯一不變的是通過終點的那股興奮之情。

手握杭州亞運金牌的台灣溜冰女將劉懿萱今年下半年的賽程滿檔，7月下旬征戰亞錦賽後，緊接著8月又參加成都世界運動會，並在500公尺+D爭先賽進帳銀牌，如今再度成為女子馬拉松「世界冠軍」。她在接受中央社採訪時表示，有種壓力釋放感覺，畢竟近期都在比賽相當疲累。

劉懿萱指出，被世運賽程緊湊影響，心理、生理都很疲勞，在賽事結束後遭遇小低潮，不過她也只能打起精神備戰世錦賽，沒想到訓練的地方一直下雨，真正穿到溜冰鞋的時間很少，讓劉懿萱賽前有點擔心自身狀態，所幸最後她仍證明身手，「很多國外選手也很驚訝，我的短距離不錯、長距離也不差。」

回顧2016年首次稱霸世錦賽的女子馬拉松，劉懿萱提到當年沒有選到個人項目，因而獲得中華民國滑輪溜冰協會徵召去比馬拉松項目，在不確定能否把握機會的情況下奪金。這次暌違9年再度摘下金牌，她笑說還是會緊張，唯一不變的是通過終點的那股興奮之情。

值得一提的是，除了劉懿萱拿到女子馬拉松金牌，隊友施沛妤、李孟竹分別斬獲銀牌、銅牌，李巧容則拿到第4名，等於台灣女將包辦前4名、稱霸整個頒獎台。劉懿萱認為，以往大家都是各溜各的，然而今年感受到大家比較團結，自然而然排成一排，輪番擔任「破風手」。

亞運 劉懿萱 世錦賽

延伸閱讀

田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

田徑／世錦賽女子800公尺 肯亞歐蒂拉奪金破大會紀錄

滑輪溜冰／劉懿萱競速世錦賽摘金 女子馬拉松中華隊包辦前4

田徑／世錦賽美國男子4x400接力 重賽後晉級

相關新聞

跆拳道／全小錦新埔、中正男女團冠軍 曾櫟騁兒女摘雙金

全國國小學生跆拳道錦標賽今於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，繼昨天包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小今再奪對打...

羽球／「戴資穎學妹」包雙料冠軍 跨組照樣登頂

第四屆羽霸盃全國羽球錦標賽首度移師台北舉行，吸引近兩千名選手齊聚，賽事規模再創新高，其中有一半以上選手來自中南部，來自高...

花滑／李宇翔獲冬奧門票爆哭 內心感動言語無法形容

確定取得2026米蘭冬季奧運資格那一刻，台灣花滑新星李宇翔完全壓力釋放爆哭，他心情難以平復表示，無法用言語形容這份感動，...

競速溜冰／劉懿萱克服低潮 世錦賽女子馬拉松再稱霸

克服成都世運會後的低潮，台灣亞運國手劉懿萱暌違9年再度稱霸世界競速溜冰錦標賽的女子馬拉松。她表示相較於上次，唯一不變的是...

田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

日本東京2025年世界田徑錦標賽1600公尺男子接力決賽結果今天出爐，波札那隊以微幅差距險勝美國與南非，成為史上第一個奪...

中國名人賽／林俊易奪男單亞軍 教練看到突破瓶頸

BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單冠軍戰不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。教練林祐賢認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。