電玩／台灣戰隊CFO擊敗TSW奪冠 LCP聯賽頭號種子前進世界賽

在越南舉行的英雄聯盟LCP聯賽第3賽段的總決賽，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）以3比0擊敗地主戰隊Team SecretWhales（TSW）拿下冠軍，將以「太平洋王者」之姿前進世界大賽。

超過半年在太平洋職業聯賽（LCP）未嘗敗績的CFO，第3賽段「賽季決賽」依舊展現宰制力，不僅同樣維持不敗金身，更順利挺進總決賽，如今再以3比0完封越南戰隊TSW，團隊開心高舉冠軍金盃，同時將以LCP聯賽第1種子身分前進世界大賽，與列強一較高下。

摘下冠軍戰最有價值選手（FMVP）的中路「怪物新人」HongQ（蔡明宏）賽後接受媒體聯訪時表示，非常開心贏得冠軍，並稱讚隊友發揮相當出色，很乾淨俐落拿下比賽，就算有點久沒打比賽，加上對場地不是很適應，但所有人都能及時調整，尤其自己第3局在邊線找到破口，取得很好效果，一舉拿到勝利。

本季LCP聯賽3個賽段全數奪冠，CFO教練Chawy（黃心磊）坦承有點超乎預期，而最大因素是HongQ在短時間內成長幅度巨大，並給予選手們超過100分的評價，「大家都打得很好，加上團隊氛圍不錯，有失誤也是以鼓勵方式而非責怪，大家進步就會非常迅速。」

接下來將前進世界大賽與列強對戰，HongQ表示非常期待也有點小緊張，希望所有人保持現在狀態，到世界大賽前不要鬆懈，盡力打好每一場比賽。Chawy則分享，自己不會是訂目標的教練，只期許選手們打好每一局，享受比賽當下的過程。