快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

跆拳道／全小錦新埔、中正男女團冠軍 曾櫟騁兒女摘雙金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾櫟騁和羅宗瑞帶領花蓮小將參賽。圖／大會提供
曾櫟騁和羅宗瑞帶領花蓮小將參賽。圖／大會提供

全國國小學生跆拳道錦標賽今於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，繼昨天包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小今再奪對打國小女子組團體冠軍，完成4連霸的「小霸王」沈信村領軍的新竹縣新埔國小拿下國小男子團體冠軍，而2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁帶著一對兒女也同時拿下雙金傳為佳話。

全國國小學生跆拳道錦標賽對打賽為了顧及初學或者資深手都可以參賽下，分成國小高、中和低年級及色帶和黑帶等多個組別，兩日全小錦賽程順利落幕，主辦的中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭除了感謝裁判、教練和工作人員的辛苦之外，他說：「總會主辦的全中錦和全小錦賽事，都著重於常規性的競賽，提供給台灣國小、國中至高中練習跆拳道的選手有一個以武會友的機會，今年全小錦兩天賽事都有全程直播，希望能給選手有一個更高水準的競舞台。」

以3金、1銀、1銅的新竹縣新埔國小是第二次拿下全小錦男子團體冠軍，教練何翰也是桃園雷霆跆拳道新埔館教練，他說：「這是我第三年帶領新埔參賽的第二次團體冠軍，為了符合電子護具的時代趨勢，我最重視步伐和前腳的應對以及體能訓練。」

新竹縣新埔國小今年全小錦頭號戰將是今年剛完成少年盃二連霸的「小霸王」沈信村，他今天參加國小高年級黑帶男子組29-31KG級4場比賽不僅都以落二獲勝，而且有三分之二都是贏超過12分的提前結束比賽，幾乎以碾壓方式奪金。

沈信村自小三開始拿下全小錦冠軍後，今終於順利完成四連霸的紀錄，教練何翰說：「信村身體瘦高、爆發力好，而且很會動腦，未來肯定是一位可塑性高值得期待的潛力選手。」更特別是沈信村時常在訓練前一個小時就到現場壓腿做熱身，雖然訓練過程辛苦，但小六生沈信村怡然自得的說：「勝利前當然會辛苦，但我熱愛跆拳道，希望明年就可以選上亞少國手。」

今年全小錦對打賽場邊也出現2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁，與老公2010年廣州亞運男子68公斤以下級銅牌羅宗瑞的兒女，兩人也都有遺傳自父母親優良的運動天賦， 小五女兒曾羅克薇和小三兒子曾羅克禹，今分別拿下國小高年級黑帶女子組46-49KG級和國小中年級色帶男子組48-53KG級金牌，讓曾櫟騁也覺得非常開心。

曾櫟騁目前在花蓮擔任跆拳道巡迴教練，對於兒女的未來完全採開放的態度，特別是小五的女兒曾羅克薇已經有163公分的修長身材，曾櫟騁說 ：「因為我們夫妻的工作就是跆拳道，他們小就是在跆拳道場長大，兩個人也都有意願想練，我們就支持他們，但女兒也被田徑教練相中，目前也在練100公尺，未來她想練田徑或跆拳道，我們都任由她自己來做選擇。」

奧運銅牌曾櫟騁一對兒女摘下雙金。圖／大會提供
奧運銅牌曾櫟騁一對兒女摘下雙金。圖／大會提供

雷霆 田徑 跆拳道

延伸閱讀

跆拳道／全小錦品勢登場 蘭嶼東清國小因跆拳道而獲得新生命

跆拳道／台北城市盃20日開戰 世大運金牌楊長螢誓言留下金牌

創校首位體育專長校長 他接掌兒母校喊：明年國立升學率衝破8成

跆拳道教練國小代課成狼師…對3少年多次猥褻妨害性自主 法院判6年

相關新聞

中國名人賽／決賽不敵地主 林俊易無緣締造台將首冠紀錄

生涯首度打進BWF超級750系列賽決賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易離冠軍差了最後一步，今天在中國羽球名人賽11：21...

跆拳道／全小錦新埔、中正男女團冠軍 曾櫟騁兒女摘雙金

全國國小學生跆拳道錦標賽今於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，繼昨天包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小今再奪對打...

羽球／「戴資穎學妹」包雙料冠軍 跨組照樣登頂

第四屆羽霸盃全國羽球錦標賽首度移師台北舉行，吸引近兩千名選手齊聚，賽事規模再創新高，其中有一半以上選手來自中南部，來自高...

田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

日本東京2025年世界田徑錦標賽1600公尺男子接力決賽結果今天出爐，波札那隊以微幅差距險勝美國與南非，成為史上第一個奪...

中國名人賽／林俊易奪男單亞軍 教練看到突破瓶頸

BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單冠軍戰不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。教練林祐賢認...

田徑／世錦賽女子800公尺 肯亞歐蒂拉奪金破大會紀錄

日本東京2025年世界田徑錦標賽女子800公尺決賽結果今天出爐，肯亞好手歐蒂拉（Lilian Odira）以1分54秒6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。