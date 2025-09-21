跆拳道／全小錦新埔、中正男女團冠軍 曾櫟騁兒女摘雙金

全國國小學生跆拳道錦標賽今於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，繼昨天包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小今再奪對打國小女子組團體冠軍，完成4連霸的「小霸王」沈信村領軍的新竹縣新埔國小拿下國小男子團體冠軍，而2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁帶著一對兒女也同時拿下雙金傳為佳話。

全國國小學生跆拳道錦標賽對打賽為了顧及初學或者資深手都可以參賽下，分成國小高、中和低年級及色帶和黑帶等多個組別，兩日全小錦賽程順利落幕，主辦的中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭除了感謝裁判、教練和工作人員的辛苦之外，他說：「總會主辦的全中錦和全小錦賽事，都著重於常規性的競賽，提供給台灣國小、國中至高中練習跆拳道的選手有一個以武會友的機會，今年全小錦兩天賽事都有全程直播，希望能給選手有一個更高水準的競舞台。」

以3金、1銀、1銅的新竹縣新埔國小是第二次拿下全小錦男子團體冠軍，教練何翰也是桃園雷霆跆拳道新埔館教練，他說：「這是我第三年帶領新埔參賽的第二次團體冠軍，為了符合電子護具的時代趨勢，我最重視步伐和前腳的應對以及體能訓練。」

新竹縣新埔國小今年全小錦頭號戰將是今年剛完成少年盃二連霸的「小霸王」沈信村，他今天參加國小高年級黑帶男子組29-31KG級4場比賽不僅都以落二獲勝，而且有三分之二都是贏超過12分的提前結束比賽，幾乎以碾壓方式奪金。

沈信村自小三開始拿下全小錦冠軍後，今終於順利完成四連霸的紀錄，教練何翰說：「信村身體瘦高、爆發力好，而且很會動腦，未來肯定是一位可塑性高值得期待的潛力選手。」更特別是沈信村時常在訓練前一個小時就到現場壓腿做熱身，雖然訓練過程辛苦，但小六生沈信村怡然自得的說：「勝利前當然會辛苦，但我熱愛跆拳道，希望明年就可以選上亞少國手。」

今年全小錦對打賽場邊也出現2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁，與老公2010年廣州亞運男子68公斤以下級銅牌羅宗瑞的兒女，兩人也都有遺傳自父母親優良的運動天賦， 小五女兒曾羅克薇和小三兒子曾羅克禹，今分別拿下國小高年級黑帶女子組46-49KG級和國小中年級色帶男子組48-53KG級金牌，讓曾櫟騁也覺得非常開心。