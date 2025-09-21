羽球／「戴資穎學妹」包雙料冠軍 跨組照樣登頂

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
劉芯羽（右）在羽霸盃包辦雙料冠軍。圖／羽霸盃提供
劉芯羽（右）在羽霸盃包辦雙料冠軍。圖／羽霸盃提供

第四屆羽霸盃全國羽球錦標賽首度移師台北舉行，吸引近兩千名選手齊聚，賽事規模再創新高，其中有一半以上選手來自中南部，來自高雄市民權國小的六年級小將劉芯羽跨組報名國中女單勇奪冠軍，夾上挑戰男生組六男單也登頂，成為全場聚光燈焦點，也讓人看見下一位台灣羽球希望的誕生。

劉芯羽被譽為「戴資穎學妹」，場下靦腆、謙虛有禮，場上卻氣勢凌人、霸氣十足，展現超齡的臨場沉著與進攻魄力，這次勇奪雙料冠軍展現實力。

劉爸爸透露，女兒每週固定維持五天的加強訓練，「不僅讓孩子保持對羽球的熱愛，也培養她挑戰高點、追求進步的態度。保護孩子不受傷是我們的第一要務，唯有健康，才能走得更長遠。」

羽霸盃自創辦以來，始終致力打造青少年羽球最頂級的競技舞台，鼓勵來自不同地區、不同年齡層的選手彼此切磋、共同成長。今年移師台北，不僅吸引更多北部與外縣市隊伍參與，也讓南北菁英同場交鋒，提升比賽水準與觀賞性。

值得一提的是，本屆賽事的各組冠亞軍，將受邀參加國慶連假在台中朝馬運動中心舉辦的「生麗羽你同行國小暨親子分齡賽」，讓小將們有機會再次登場挑戰、感受不同類型賽事的氛圍，並藉此促進親子及同儕間的互動，延續羽球運動的熱情與連結。

未來羽霸盃將持續完善賽事規格、豐富轉播內容，讓更多選手有機會在這個舞台上累積經驗、挑戰極限，並在觀眾的掌聲中踏出通往國際舞台的第一步。

劉芯羽在羽霸盃包辦雙料冠軍。圖／羽霸盃提供
羽球 戴資穎

