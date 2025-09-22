田徑世錦賽／美國男女400接力封王 傑佛森-伍頓3金創歷史

美國隊今天憑藉萊爾斯及傑佛森-伍頓兩位本屆耀眼的短跑項目冠軍，帶領隊友分別於男女4x100公尺接力勇奪金牌，為本屆東京世界田徑錦標賽畫下完美句點。

傑佛森-伍頓（Melissa Jefferson-Wooden）成為史上第二位單屆田徑世錦賽包辦100公尺、200公尺和4x100公尺接力三項短跑金牌的女子選手。這位24歲名將先前已拿下100及200公尺冠軍，今天她在接力項目擔任第三棒，在交給第四棒時讓美國隊居於領先位置，最終美國以41秒75摘金。

牙買加41秒79位居第二，為傳奇女將佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）送上生涯第17面世錦賽獎牌，也讓她得以光榮退休。2013年，佛瑞塞-普萊斯在莫斯科世錦賽收下100公尺、200公尺和4x100公尺接力3面金牌，是史上首位單屆在此三項稱霸的女將。德國隊以41秒87搶下銅牌。

38歲的佛瑞塞-普萊斯說：「我很感謝再一次為國家出賽的機會，並以銀牌收尾。我和年輕的新生代隊友共同完成接力，希望我能帶給她們一些啟發和新的視野。」在她璀璨的短跑生涯中，分別於世錦賽、奧運拿到10面及3面金牌。

男子組方面，作為本屆最後一項徑賽項目，美國隊雖面對大雨惡劣條件，仍展現乾淨俐落的交棒技巧，以37秒29奪金。在本屆賽事締造男子200公尺四連霸的萊爾斯（Noah Lyles），擔任美國隊最後一棒衝刺壓線，贏得個人本屆第二金。他在100公尺摘銅。

加拿大以37秒55收下銀牌，荷蘭則以37秒81刷新該國紀錄，拿下銅牌。