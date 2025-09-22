田徑世錦賽／美國男女400接力封王 傑佛森-伍頓3金創歷史

中央社／ 東京21日綜合外電報導

美國隊今天憑藉萊爾斯及傑佛森-伍頓兩位本屆耀眼的短跑項目冠軍，帶領隊友分別於男女4x100公尺接力勇奪金牌，為本屆東京世界田徑錦標賽畫下完美句點。

傑佛森-伍頓（Melissa Jefferson-Wooden）成為史上第二位單屆田徑世錦賽包辦100公尺、200公尺和4x100公尺接力三項短跑金牌的女子選手。這位24歲名將先前已拿下100及200公尺冠軍，今天她在接力項目擔任第三棒，在交給第四棒時讓美國隊居於領先位置，最終美國以41秒75摘金。

牙買加41秒79位居第二，為傳奇女將佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）送上生涯第17面世錦賽獎牌，也讓她得以光榮退休。2013年，佛瑞塞-普萊斯在莫斯科世錦賽收下100公尺、200公尺和4x100公尺接力3面金牌，是史上首位單屆在此三項稱霸的女將。德國隊以41秒87搶下銅牌。

38歲的佛瑞塞-普萊斯說：「我很感謝再一次為國家出賽的機會，並以銀牌收尾。我和年輕的新生代隊友共同完成接力，希望我能帶給她們一些啟發和新的視野。」在她璀璨的短跑生涯中，分別於世錦賽、奧運拿到10面及3面金牌。

男子組方面，作為本屆最後一項徑賽項目，美國隊雖面對大雨惡劣條件，仍展現乾淨俐落的交棒技巧，以37秒29奪金。在本屆賽事締造男子200公尺四連霸的萊爾斯（Noah Lyles），擔任美國隊最後一棒衝刺壓線，贏得個人本屆第二金。他在100公尺摘銅。

加拿大以37秒55收下銀牌，荷蘭則以37秒81刷新該國紀錄，拿下銅牌。

普萊斯 美國隊 世錦賽

延伸閱讀

田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

田徑／世錦賽女子800公尺 肯亞歐蒂拉奪金破大會紀錄

滑輪溜冰／劉懿萱競速世錦賽摘金 女子馬拉松中華隊包辦前4

田徑／世錦賽美國男子4x400接力 重賽後晉級

相關新聞

跆拳道／全小錦新埔、中正男女團冠軍 曾櫟騁兒女摘雙金

全國國小學生跆拳道錦標賽今於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，繼昨天包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小今再奪對打...

羽球／「戴資穎學妹」包雙料冠軍 跨組照樣登頂

第四屆羽霸盃全國羽球錦標賽首度移師台北舉行，吸引近兩千名選手齊聚，賽事規模再創新高，其中有一半以上選手來自中南部，來自高...

花滑／李宇翔獲冬奧門票爆哭 內心感動言語無法形容

確定取得2026米蘭冬季奧運資格那一刻，台灣花滑新星李宇翔完全壓力釋放爆哭，他心情難以平復表示，無法用言語形容這份感動，...

競速溜冰／劉懿萱克服低潮 世錦賽女子馬拉松再稱霸

克服成都世運會後的低潮，台灣亞運國手劉懿萱暌違9年再度稱霸世界競速溜冰錦標賽的女子馬拉松。她表示相較於上次，唯一不變的是...

田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

日本東京2025年世界田徑錦標賽1600公尺男子接力決賽結果今天出爐，波札那隊以微幅差距險勝美國與南非，成為史上第一個奪...

中國名人賽／林俊易奪男單亞軍 教練看到突破瓶頸

BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單冠軍戰不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。教練林祐賢認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。