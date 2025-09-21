田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

日本東京2025年世界田徑錦標賽1600公尺男子接力決賽結果今天出爐，波札那隊以微幅差距險勝美國與南非，成為史上第一個奪下世錦賽1600公尺男子接力金牌的非洲國家隊伍。

路透社報導，今天進行的田徑世錦賽1600公尺男子接力決賽，現場下起傾盆大雨，美國隊原本在最後一棒的大部分時間都保持著領先地位。

然而，波札那21歲好手克比納契皮（Busang Collen Kebinatshipi）跑出精彩表現，他於最後階段衝刺超越南非和美國對手，讓波札那隊以2分57秒76的成績摘金。

美國隊在過去10屆田徑世錦賽1600公尺男子接力項目奪下驚人的9面金牌，但這次跑出2分57秒83成績飲恨奪銀，以千分之2秒微幅差距擠下獲得銅牌的南非。

法新社報導，24歲短跑好手傑佛森-伍登（MelissaJefferson-Wooden）今天帶領美國隊以41秒75成績贏得400公尺女子接力金牌，成為史上第2位單屆世錦賽獲得短跑3金的女子運動員。

傑佛森-伍登還在本屆世錦賽拿下女子100公尺和200公尺金牌，追平了牙買加女將佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）於2013年莫斯科世錦賽締造的3面金牌紀錄。

牙買加隊今天在佛瑞塞-普萊斯的率領下，以41秒79成績斬獲400公尺女子接力銀牌，德國隊則以41秒87獲得銅牌。