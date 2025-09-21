快訊

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

加拿大總理卡尼社群發文 宣布承認巴勒斯坦國

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

中國名人賽／林俊易奪男單亞軍 教練看到突破瓶頸

中央社／ 台北21日電
林俊易。 法新社
林俊易。 法新社

BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單冠軍戰不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。教練林祐賢認為，有看到突破瓶頸的感覺。

世界排名第15的台灣好手林俊易，在這次中國羽球大師賽表現亮眼，接連擊敗第5種子印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）、第4種子中國好手李詩灃，甚至連第2種子丹麥名將安東森（Anders Antonsen）也成為手下敗將，可惜今天冠軍戰林俊易不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。

賽前帶著1勝4負的對戰劣勢，林俊易首局開打後緊咬比分，沒想到在技術暫停後陷入亂流，加上自身頻頻發生失誤，讓對手連得8分，以11比21率先讓出。林俊易第2局同樣在技術暫停後出現不穩，擋不住對手連續得分攻勢，終場以15比21落敗。

教練林祐賢接受中央社採訪時表示，林俊易前陣子比賽打得較少，希望透過訓練儲備比賽能力，收到不錯效果，尤其第1場過了李梓嘉這關後，有種突破瓶頸的感覺，整個狀態拉上來，加上反手拍進步很多，打法上也變得較有耐心，「不過重點是怎麼維持這樣高檔表現，是我們接下來的課題。」

值得一提的是，台灣男單過去僅有「羽球一哥」周天成6度闖進世界羽球聯盟（BWF）750等級賽事決賽，卻始終與冠軍金盃擦肩而過，如今林俊易衝擊冠軍也失利，不過至少追平台灣男單在750等級賽事的最佳成績。

羽球 林俊易 周天成

延伸閱讀

中國名人賽／決賽不敵地主 林俊易無緣締造台將首冠紀錄

大陸羽賽／林俊易退世界第2安東森 生涯首闖超級750冠軍賽

大陸羽賽／對戰李詩灃4連勝 林俊易挺進4強成我國最後希望

大陸羽賽／首局化解阮日兩局點 戚又仁搶下男單8強門票

相關新聞

中國名人賽／決賽不敵地主 林俊易無緣締造台將首冠紀錄

生涯首度打進BWF超級750系列賽決賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易離冠軍差了最後一步，今天在中國羽球名人賽11：21...

中國名人賽／林俊易奪男單亞軍 教練看到突破瓶頸

BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單冠軍戰不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。教練林祐賢認...

田徑／世錦賽女子800公尺 肯亞歐蒂拉奪金破大會紀錄

日本東京2025年世界田徑錦標賽女子800公尺決賽結果今天出爐，肯亞好手歐蒂拉（Lilian Odira）以1分54秒6...

花式滑冰／李宇翔壓線搶下冬奧門票 近30年來台灣第一人

台灣18歲花滑新星李宇翔今天在冬季奧運資格賽的長曲項目繳出亮眼成績，最終以總分216.98分名列第5，壓線搶下2026米...

TPVL／首度來台吃不慣臭豆腐 日本帥哥讚台球員水準

台灣職業排球聯盟（TPVL）一連3天的元年熱身賽今天進行最終日賽程，首度來台交流的日本東京巨熊以25：23、25：16、...

TPVL／熱身賽不敵東京巨熊 高偉誠：值得向對手學習

台灣職業排球聯盟（TPVL）今天進行最後一天季前熱身賽，「地主」台北伊斯特隊連輸3局敗給日本東京巨熊隊，曾赴巨熊交流的伊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。