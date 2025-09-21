田徑／世錦賽女子800公尺 肯亞歐蒂拉奪金破大會紀錄

快訊

中央社／ 東京21日綜合外電報導
世界田徑錦標賽女子800公尺決賽結果今天出爐，肯亞好手歐蒂拉（Lilian Odira）以1分54秒62的個人最佳成績勇奪金牌，並打破大會紀錄。 美聯社

日本東京2025年世界田徑錦標賽女子800公尺決賽結果今天出爐，肯亞好手歐蒂拉（Lilian Odira）以1分54秒62的個人最佳成績勇奪金牌，並打破大會紀錄。

法新社報導，現年26歲的歐蒂拉跑出1分54秒62成績，比起1983年捷克斯洛伐克選手克拉托克維洛瓦（Jarmila Kratochvilova）在芬蘭赫爾辛基創下的世錦賽女子800公尺舊紀錄快了0.06秒。

歐蒂拉今天在尾段衝刺超越各大對手而爆冷奪金，這是她斬獲的首面世界級比賽獎牌。歐蒂拉曾於去年巴黎奧運女子800公尺項目闖進準決賽，並在非洲運動會同項目拿下銀牌。

英國女將貝爾（Georgia Hunter Bell）以1分54秒90個人最佳成績獲得銀牌，她的英國同袍兼訓練搭檔霍奇金森（Keely Hodgkinson）則以1分54秒91拿下銅牌。

現年23歲的霍奇金森在過去兩屆世錦賽女子800公尺都奪銀，並於去年巴黎奧運斬獲金牌，她原本是各界看好的本屆世錦賽奪冠熱門。

