花式滑冰／李宇翔壓線搶下冬奧門票 近30年來台灣第一人
台灣18歲花滑新星李宇翔今天在冬季奧運資格賽的長曲項目繳出亮眼成績，最終以總分216.98分名列第5，壓線搶下2026米蘭冬季奧運門票，並寫下逼近30年來台灣第一人。
2026米蘭冬季奧運的花式滑冰最終資格賽在中國北京舉行，其中在男子單人滑項目由26名選手爭奪5張門票，競爭相當激烈，台灣新星李宇翔昨天於短曲項目以70.31分名列第8，不過距離第5名的摩納哥選手布萊恩（Davide Lewton Brain）僅有3.25分差距。
有機會拚到冬奧門票情況下，李宇翔今天在長曲項目放手一搏，以近乎完美表現獲得146.67分的高分，加上原本暫居第3名的法國選手佩托特（FrancoisPitot）發生失誤，讓李宇翔最終以總分216.98分躍升第5名，壓線搶下冬奧門票。同時是自1998年的劉中達後，再有台灣滑冰選手前進奧運殿堂。
