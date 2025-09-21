TPVL／首度來台吃不慣臭豆腐 日本帥哥讚台球員水準

台灣職業排球聯盟（TPVL）一連3天的元年熱身賽今天進行最終日賽程，首度來台交流的日本東京巨熊以25：23、25：16、25：14擊敗台北伊斯特，3連戰留下2勝1敗戰績，總教練沃里寧（Kasper Vuorinen）和球員戸嵜嵩大也開心看到台灣排球邁入新紀元，戸嵜嵩大還透露離台前想完成「喝珍珠奶茶」心願。

東京巨熊經過前兩天的五局大戰，今天直落三帶走勝利，來自芬蘭的東京巨熊總教練沃里寧提到，這次球隊首度海外交流，3場比賽對開季備戰是很好的經驗，透過比賽看球員表現、調整狀態，也很開心看到台灣職排的發展，「DJ、球迷、燈光等，就像一個秀，樂見台灣排球的發展。」

有雙電眼還有酒窩的戸嵜嵩大粉絲不少，今天光攻擊就拿下全場最高的16分。他認為在台的3天賽事很像在日本出賽，打起來十分舒適，且看到許多球迷進場，開心看到排球在世界各地發展起來。

戸嵜嵩大特別點名今天對手台北伊斯特的隊長高偉誠，稱「小高」是強勁對手，要想好對策才能應付；他也讚台日球員能力差別不大，對比賽也充滿熱情。

來台交流即將結束，戸嵜嵩大透露有去逛了夜市，品嚐很多小吃美食，也玩了套套圈；他還妙喻，吃了台灣的臭豆腐，對特殊氣味不太適應，但就像外國人對納豆一開始不太能接受，或許多吃幾次能體會到箇中美味。