TPVL／首度來台吃不慣臭豆腐 日本帥哥讚台球員水準
台灣職業排球聯盟（TPVL）一連3天的元年熱身賽今天進行最終日賽程，首度來台交流的日本東京巨熊以25：23、25：16、25：14擊敗台北伊斯特，3連戰留下2勝1敗戰績，總教練沃里寧（Kasper Vuorinen）和球員戸嵜嵩大也開心看到台灣排球邁入新紀元，戸嵜嵩大還透露離台前想完成「喝珍珠奶茶」心願。
東京巨熊經過前兩天的五局大戰，今天直落三帶走勝利，來自芬蘭的東京巨熊總教練沃里寧提到，這次球隊首度海外交流，3場比賽對開季備戰是很好的經驗，透過比賽看球員表現、調整狀態，也很開心看到台灣職排的發展，「DJ、球迷、燈光等，就像一個秀，樂見台灣排球的發展。」
有雙電眼還有酒窩的戸嵜嵩大粉絲不少，今天光攻擊就拿下全場最高的16分。他認為在台的3天賽事很像在日本出賽，打起來十分舒適，且看到許多球迷進場，開心看到排球在世界各地發展起來。
戸嵜嵩大特別點名今天對手台北伊斯特的隊長高偉誠，稱「小高」是強勁對手，要想好對策才能應付；他也讚台日球員能力差別不大，對比賽也充滿熱情。
來台交流即將結束，戸嵜嵩大透露有去逛了夜市，品嚐很多小吃美食，也玩了套套圈；他還妙喻，吃了台灣的臭豆腐，對特殊氣味不太適應，但就像外國人對納豆一開始不太能接受，或許多吃幾次能體會到箇中美味。
戸嵜嵩大還提到，台灣行還沒喝到珍奶，「希望今天能喝到。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言