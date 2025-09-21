快訊

TPVL／熱身賽不敵東京巨熊 高偉誠：值得向對手學習

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
高偉誠（中）。圖／TPVL提供（資料照）
高偉誠（中）。圖／TPVL提供（資料照）

台灣職業排球聯盟（TPVL）今天進行最後一天季前熱身賽，「地主」台北伊斯特隊連輸3局敗給日本東京巨熊隊，曾赴巨熊交流的伊斯特隊長「小高」高偉誠坦言，對手是支十分有系統的隊伍，值得台灣球隊學習。

台北伊斯特和東京巨熊互有交流，小高先前和助教鄭名峰赴日「取經」7天，對巨熊完善的攔防系統留下深刻印象；今天正面交鋒，伊斯特以23：25、16：25、14：25吞敗，小高認為輸球仍有收穫。

「今天對打後深切感覺對手團隊作戰能力，值得學習，希望之後訓練能朝這方向努力。」小高提到，職業排球的成立是很多球迷的期待，個人目標也希望能滿足球迷的期待，成為「跑得快、跳得高、長得帥」的隊伍和看板球員。

職業排球將實施主客場制，小高認為職排的整體行銷已經看得到改變，「球季還沒開始，未來能營造出主場氛圍，一定會很棒！」企業排球聯賽曾效力連莊的他也期待和連莊的交手，可以和「黃金左手」吳宗軒場上互轟。

結束熱身賽賽程，伊斯特總教練李國源認為球隊仍有「慢熱」問題，「剛加入職業聯賽，準備時間和對手強度適應還有很大一段進步空間。」他提到今天面對東京巨熊，本土球員受創後容易鬥志低迷，需要透過訓練去加強，「希望未來賽事遇到台灣本土球隊，心態上調整方向會興奮、積極好戰，去提升球隊凝聚力和戰鬥力。」

