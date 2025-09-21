快訊

中國名人賽／決賽不敵地主 林俊易無緣締造台將首冠紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易。 法新社
林俊易。 法新社

生涯首度打進BWF超級750系列賽決賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易離冠軍差了最後一步，今天在中國羽球名人賽11：21、15：21不敵地主翁泓陽，無緣締造台灣羽壇紀錄。

目前世界排名15的林俊易，2019年美國公開賽首度打下超級系列賽冠軍，接續泰國名人賽、瑞士公開賽和去年台北公開賽登頂，層級都是超級300系列；本周首度打進超級750系列決賽，開賽先拿2分，但先被對手追平，9：9時更連失4分，11：13落後時更被地主打出連拿8分攻勢，以11：21讓出首局。

第二局林俊易在前段拉鋸過程中一度領先，但以11：9進入技術暫停後，下半局先遭翁泓陽追平，13：13時又連丟5分被拉開差距，最終以15：21吞敗。

兩人過去5度碰頭，目前世界排名12的翁泓陽取得4勝1敗優勢，今天打下對戰5連勝，粉碎台將首度在BWF超級750賽事登頂的機會。

羽球 林俊易

