自行車／極點慢旅開騎 全台千人參與

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2025極點慢旅-極西騎跡 61追光自行車活動」今天登場，活動以台61線濱海快速道路沿線景點為舞台，融合運動、觀光與在地文化，現場聚集了1042位來自全台自行車愛好者一同用雙輪追逐陽光，體驗最純粹的濱海風光。

今天活動交通部觀光署副署長黃勢芳、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局分局長郭清水、台江國家公園管理處秘書洪政乾及觀光相關協會業者等貴賓蒞臨。黃勢芳表示，雲嘉南濱海地區在今年7月經歷丹娜絲颱風與西南氣流影響後，為加速觀光復甦、提振在地經濟，雲嘉南管理處規劃一系列自行車活動，以促進觀光永續發展。

今天活動為觀光署推動的十大自行車品牌「極點慢旅」系列活動之一，特別向交通部公路局申請在幸福公路台61快速道路上騎乘自行車，參與民眾可欣賞台灣極西點國聖港燈塔沙洲景觀、六孔碼頭漁港風光、七股遊客中心濕地生態，以及青鯤鯓扇形鹽田等，都是沿途最動人的風景。透過每小時15公里的速度以自行車慢遊，讓車友以不同角度，親身感受雲嘉南濱海的獨特魅力。

本次活動精心規劃兩大組別，50公里挑戰組路線涵蓋黑琵食堂、國聖港燈塔、六孔碼頭、七股遊客中心及將軍漁港等經典景點，沿途更設置台61打卡點，參與者可留下珍貴的追光記憶；18公里的親子休閒組適合親子同樂，從將軍漁港出發，經過青鯤鯓扇形鹽田及七股遊客中心，參加者皆能獲得百元消費券及住宿抵用券，可於周邊活動合作店家使用，以實際行動協助在地觀光業者經濟復甦。

活動現場「雲嘉南觀光圈在地市集」則邀集在地特色攤商，展售農特產品、手作點心並結合街頭藝人演出，同時還有臺南市警察局學甲分局、佳里分局用心製作精美看板，宣導交通安全。另外，周邊還有香火鼎盛、有求必應的馬沙溝李聖宮，供奉李府千歲與媽祖，民眾可順遊參拜祈福。