拉沃盃／美國一哥退球王小蠻牛 世界隊單日4戰全拿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拉沃盃歐洲隊長阿爾卡拉斯(中)與出席的NBA球星柯瑞。 美聯社
拉沃盃歐洲隊長阿爾卡拉斯(中)與出席的NBA球星柯瑞。 美聯社

拉沃盃首日賽程取得絕對領先的歐洲隊，今天由世界排名第一的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）領銜出征，不料他輸給世界隊的美國「一哥」弗里茲（Taylor Fritz）不說，單日4場比賽歐洲隊更一勝未得，讓單日豪取4勝的世界隊上演大逆轉，取得積分7：3分領先。

世界排名第5的弗里茲，過去3度碰阿爾卡拉斯未嘗勝績，今天找到突破方式，以6：3、6：2奪勝，他說：「我知道該做什麼，問題是能否做到。之前三次對到他，都是第一局就被破發，失去第一局影響很大。」

今年拉沃盃在舊金山大通中心舉行，身為地主的弗里茲強調，守住第一個發球局很重要，必須確保不會懷疑自己；他表示，能打下對戰首勝的感覺非常好，重點也不只是勝利本身，還有自己打出的內容和水準，很高興有把握住關鍵時刻。

大通中心是NBA勇士隊主場，今天勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）和發起拉沃盃的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）也都到場觀戰。

剛打下美網金盃的阿爾卡拉斯坦言，今天比賽走向並非自己預期，對手發揮的確較優，尤其前兩拍是關鍵。不過拉沃盃總共有3日賽程，去年歐洲隊在最終日上演大逆轉，今年仍有機會寫下類似劇本。

相關新聞

中國名人賽／決賽不敵地主 林俊易無緣締造台將首冠紀錄

生涯首度打進BWF超級750系列賽決賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易離冠軍差了最後一步，今天在中國羽球名人賽11：21...

大陸羽賽／林俊易退世界第2安東森 生涯首闖超級750冠軍賽

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國「左手重砲」林俊易今天在男單4強賽遭遇世界排名第2名的丹麥安東森（Anders...

TPVL／熱身賽不敵東京巨熊 高偉誠：值得向對手學習

台灣職業排球聯盟（TPVL）今天進行最後一天季前熱身賽，「地主」台北伊斯特隊連輸3局敗給日本東京巨熊隊，曾赴巨熊交流的伊...

滑輪溜冰／劉懿萱競速世錦賽摘金 女子馬拉松中華隊包辦前4

在中國舉行的世界競速溜冰錦標賽，台灣選手今天在女子馬拉松項目一口氣包辦前4名，其中亞運國手劉懿萱摘金、施沛妤奪銀、李孟竹...

自行車／極點慢旅開騎 全台千人參與

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2025極點慢旅-極西騎跡 61追光自行車活動」今天登場，活動以台61線...

拉沃盃／美國一哥退球王小蠻牛 世界隊單日4戰全拿

拉沃盃首日賽程取得絕對領先的歐洲隊，今天由世界排名第一的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）領銜出...

