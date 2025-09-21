划船／亞錦賽選拔爭議 運動部主動關切

划船亞錦賽選拔出現爭議，運動部今天表示，已關切亞錦賽划船選拔爭議，並請中華民國划船協會提供完整紀錄進行說明。運動部強調，選拔制度應公開透明，協會雖基於訓練考量由總教練遴選組訓，但仍有精進空間，將持續與協會及選手充分溝通，釐清事實並尋求改進共識。

本次划船亞錦賽選拔過程發生包括女子組名單變動與量級認定爭議、男子組未完整執行交叉配艇選拔等情況，可能影響選手信任與比賽士氣。運動部經向協會瞭解，選拔過程中，因划船選手為代表各縣市備戰全國運動會，多數配合母隊移訓，使亞錦賽培訓隊外籍教練無法完整的實施選手交叉配艇選拔，且為利於亞錦賽爭取划船亞運參賽資格，因此協會予以教練權責，自行遴選選手進行亞錦賽組訓。

然而公平透明的選拔制度是運動發展的重要基礎，運動部表示，協會予以教練「自行遴選組訓」有精進空間，將請協會及選手說明，促進雙方充分溝通，以釐清事實並尋求改善共識。

有關選拔爭議，運動部已要求協會瞭解亞錦賽報名相關應變機制。運動部強調，制度透明是運動發展的基石，所有運動員的努力應獲得公平、公正的對待，保障選手能在健全的制度下專心訓練與比賽。運動部將持續監督、協助協會完善流程，確保類似情況不再發生。