快訊

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

性騷女同事長達5年！男主播騷擾行徑曝光 華視火大出手封殺了

划船／亞錦賽選拔爭議 運動部主動關切

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

划船亞錦賽選拔出現爭議，運動部今天表示，已關切亞錦賽划船選拔爭議，並請中華民國划船協會提供完整紀錄進行說明。運動部強調，選拔制度應公開透明，協會雖基於訓練考量由總教練遴選組訓，但仍有精進空間，將持續與協會及選手充分溝通，釐清事實並尋求改進共識。

本次划船亞錦賽選拔過程發生包括女子組名單變動與量級認定爭議、男子組未完整執行交叉配艇選拔等情況，可能影響選手信任與比賽士氣。運動部經向協會瞭解，選拔過程中，因划船選手為代表各縣市備戰全國運動會，多數配合母隊移訓，使亞錦賽培訓隊外籍教練無法完整的實施選手交叉配艇選拔，且為利於亞錦賽爭取划船亞運參賽資格，因此協會予以教練權責，自行遴選選手進行亞錦賽組訓。

然而公平透明的選拔制度是運動發展的重要基礎，運動部表示，協會予以教練「自行遴選組訓」有精進空間，將請協會及選手說明，促進雙方充分溝通，以釐清事實並尋求改善共識。

有關選拔爭議，運動部已要求協會瞭解亞錦賽報名相關應變機制。運動部強調，制度透明是運動發展的基石，所有運動員的努力應獲得公平、公正的對待，保障選手能在健全的制度下專心訓練與比賽。運動部將持續監督、協助協會完善流程，確保類似情況不再發生。

亞運 運動部

延伸閱讀

辜仲諒22、23日想到福建主持亞錦賽開幕 高院要求提2億保證金

華視熱播棒球亞錦賽 中華隊力拚榮耀

輕艇水球／李洋高中同學發威！亞錦賽奪3金獻運動部

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

相關新聞

大陸羽賽／林俊易退世界第2安東森 生涯首闖超級750冠軍賽

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國「左手重砲」林俊易今天在男單4強賽遭遇世界排名第2名的丹麥安東森（Anders...

划船／亞錦賽選拔爭議 運動部主動關切

划船亞錦賽選拔出現爭議，運動部今天表示，已關切亞錦賽划船選拔爭議，並請中華民國划船協會提供完整紀錄進行說明。運動部強調，...

田徑／世錦賽美國男子4x400接力 重賽後晉級

目前在東京舉行的田徑世錦賽，美國在男子4x400接力項目的重賽中擊敗勁敵肯亞，擠進將於今天稍晚舉行的決賽

TPVL／連4場熱身賽打滿5局 東京巨熊擋下台鋼天鷹反撲

TPVL台灣職業排球聯盟元年季前熱身賽，今天持續在北市大天母體育館點燃戰火，首場比賽的東京巨熊、台鋼天鷹昨天都贏2讓3，...

跆拳道／全小錦品勢登場 蘭嶼東清國小因跆拳道而獲得新生命

中華民國114年全國國小學生跆拳道錦標賽今天於台南市立新營體育館進行首日賽程，今年兩天賽程近千人參賽，集合全台國小跆拳道...

田徑世錦賽／加拿大名將華納傷退 十項全能戰局混沌

加拿大前奧運十項全能金牌得主華納因阿基里斯腱傷勢未癒，今天在世界田徑錦標賽十項全能賽事開始前宣布退賽，華納是全球僅有4位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。