田徑／世錦賽美國男子4x400接力 重賽後晉級
目前在東京舉行的田徑世錦賽，美國在男子4x400接力項目的重賽中擊敗勁敵肯亞，擠進將於今天稍晚舉行的決賽。
法新社報導，美國與肯亞昨天在男子4x400接力項目的預賽，交棒時都受到尚比亞選手干擾，世界田徑總會決定允許兩隊重賽，勝者晉級決賽。
由貝里（Christopher Bailey）、史密斯（DemariusSmith）、戴德蒙（Bryce Deadmon）、麥基弗（JenoahMcKiver）組成的美國隊，最後是以2分58秒48擊敗肯亞，成為這個項目第9支決賽隊伍，決賽今天稍晚將在東京國立競技場舉行。
美國在過去10屆世錦賽4x400接力中贏得9次冠軍。
南非是去年奧運男子4x100接力的銀牌得主，不過他們預賽遇上義大利選手阻礙，成功申訴後獲得單獨重賽的機會。南非必須跑出優於38.34秒的成績才能晉級，不過最終僅以38.64秒完賽。
FB留言