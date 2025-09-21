田徑世錦賽／肯亞萬約伊男子800公尺奪金 跑出大會新紀錄
去年在巴黎奧運摘金的肯亞名將萬約伊（Emmanuel Wanyonyi）今天在東京舉行的世界田徑錦標賽男子800公尺以1分41秒86驚險奪冠，並刷新大會紀錄，為個人生涯再添1項重要榮耀。
法新社報導，萬約伊僅以0.04秒搶先阿爾及利亞好手塞傑提（Djamel Sedjati）抵達終點，來自加拿大的衛冕冠軍阿羅普（Marco Arop）則以1分41秒95屈居銅牌，他與塞傑提將兩人去年奧運成績對調。
現年21歲的萬約伊擅長從起跑到終點一路領跑的戰術，他今天果然一出發就搶居首位，阿羅普也很快緊追在側，兩人一度碰肩，其後萬約伊拉開差距，前400公尺即跑出49秒27佳績。
然而回到直道時，萬約伊未能甩開緊追在後的一群對手；當結束彎道進入最後直線，選手紛紛展開全面衝刺，阿羅普與萬約伊並肩狂奔，此時原本落居第6位的塞傑提也拚盡全力追上兩人。
萬約伊於是在最後關頭奮力一搏，展現出決勝爆發力，讓自己以極小差距確定勝出。
